بازدید میدانی دادستان مرکز لرستان از دادسرای الیگودرز
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان در بازدید از دادسرای الیگودرز برضرورت تسریع در رسیدگی به پروندههای معوق و تکریم اربابرجوع تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان،در بازدید از بخشهای مختلف دادسرای شهرستان الیگودرز، ضمن بررسی روند رسیدگی به پروندهها، بر ضرورت فراهم شدن تدابیر لازم برای کاهش اطاله دادرسی و صیانت از حقوق عامه تأکید کرد.
علی حسنوند با اشاره به نظارت بر روند رسیدگی و کاهش پروندههای معوق افزود:علاوه بر بررسی دقیق پروندههای قضایی در شعب دادیاری و بازپرسی، دقت و سرعت روند رسیدگیها هم مورد ارزیابی قرار گرفت.
وی با اشاره به سیاستهای کلان قوه قضائیه در زمینه ی کاهش موجودی پروندههای مسن و معوق گفت: اولویت دستگاه قضایی، تعیین تکلیف سریع پروندهها در کنار دقت است که باید قضات با مدیریت زمان و ابزارهای نوین، نسبت به مختومه کردن پروندههای قدیمی توجه ویژهای داشته باشند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با تأکید بر ضرورت تکریم اربابرجوع گفت:برخورد شایسته، پاسخگویی شفاف و رسیدگی به دغدغههای مردم، وظیفهای شرعی و قانونی است که باید سرلوحه کار همه ی کارکنان بخشهای مختلف قضایی قرار گیرد.
حسنوند با بررسی وضعیت حقوق عامه و برخورد با جرایم خشن و آسیبهای اجتماعی در شهرستان الیگودرز افزود:تأمین امنیت پایدار نیازمند همکاری میان دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی و انتظامی است و با هرگونه اقدامی که امنیت روانی و اجتماعی مردم را مختل کند، برخورد قاطع قانونی خواهد شد.