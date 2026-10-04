دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان در بازدید از دادسرای الیگودرز برضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های معوق و تکریم ارباب‌رجوع تأکید کرد.



به گزارش از بخش‌های مختلف دادسرای شهرستان الیگودرز، ضمن بررسی روند رسیدگی به پرونده‌ها، بر ضرورت فراهم شدن تدابیر لازم برای کاهش اطاله دادرسی و صیانت از حقوق عامه تأکید کرد. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان،در بازدید

علی حسنوند با اشاره به نظارت بر روند رسیدگی و کاهش پرونده‌های معوق افزود:علاوه بر بررسی دقیق پرونده‌های قضایی در شعب دادیاری و بازپرسی، دقت و سرعت روند رسیدگی‌ها هم مورد ارزیابی قرار گرفت.



وی با اشاره به سیاست‌های کلان قوه قضائیه در زمینه ی کاهش موجودی پرونده‌های مسن و معوق گفت: اولویت دستگاه قضایی، تعیین تکلیف سریع پرونده‌ها در کنار دقت است که باید قضات با مدیریت زمان و ابزارهای نوین، نسبت به مختومه کردن پرونده‌های قدیمی توجه ویژه‌ای داشته باشند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با تأکید بر ضرورت تکریم ارباب‌رجوع گفت:برخورد شایسته، پاسخگویی شفاف و رسیدگی به دغدغه‌های مردم، وظیفه‌ای شرعی و قانونی است که باید سرلوحه کار همه ی کارکنان بخش‌های مختلف قضایی قرار گیرد.