

مهدی تاج در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، افزود: فدراسیون فوتبال در بحث تیم ملی یک وظیفه دارد، بازیکنان و کادر فنی و مدیریتی تیم ملی هم وظیفه دیگری دارند. فدراسیون فوتبال وظیفه اش برگزاری بازی و مسابقه است؛ هرچند واقعا نیاز‌های سرمربی تیم ملی کامل تامین نشده است، اما بالاخره بازی مقابل ازبکستان و روسیه بازی‌های جاندار و سختی بود هرچند در خانه حریفان و مقابل تماشاگران آنها برگزار شد ولی بازی‌ها جور شد.

وی ادامه داد: فیفادی بعدی هم در عراق تورنمنتی است که بازی‌های بسیار خوبی برگزار می‌شود. حالا اینکه شرایط فنی تیم ملی باید چگونه باشد و چه کسانی در زمین باشند یا نباشند و یا چه کسانی به تیم ملی دعوت شوند در اختیار فدراسیون فوتبال نیست و نظر شخص سرمربی تیم ملی است.

تاج تاکید کرد: هیچ رئیس فدراسیونی نمی‌تواند به سرمربی تیم ملی بازیکنی تحمیل کند و قدرتی در این زمینه ندارد و سرمربی تیم ملی فوتبال باید خودش این امور را تدبیر کند.

وی افزود: با امیر قلعه نویی جلسانی داشتیم و خود ایشان هم انتقاداتی به عملکرد تیم ملی داشت؛ ممکن است در همکاران امیر قلعه نویی در تیم ملی تغییراتی داشته باشیم. فدراسیون فوتبال مربی‌ای برای تیم ملی آورد که اکنون کمک روبرتو مانچینی در تیم ملی ایتالیا است. با وجود اینکه با ما قرارداد داشتند و دو نفر بودند هر دوی آنها به یکباره بعد از اتفاقات منطقه‌ای تیم ملی را ترک کردند به جام جهانی هم نیامدند و قرارداد خود را فسخ کردند.

تاج در پایان تصریح کرد: ما بهترین کمک‌ها را برای تیم ملی آوردیم و این شرایطی که به وجود آمد از دست ما خارج است و کاری نمی‌توانیم بکنیم ولی به هر جهت ما باید تلاش کنیم برای بهتر شدن و به نظر من مردم و پیشکسوتان فوتبال حق دارند که نگران تیم ملی باشند و ما باید برای این نگرانی احترام قائل شویم.







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