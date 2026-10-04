پوستر جشنواره استانی «روایت نور» با محوریت نماز، امر به معروف و نهی از منکر، مهدویت و غدیر، شب گذشته همزمان با برگزاری تجمع مردمی نگین‌شهر رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، جشنواره استانی «روایت نور» به همت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان، ستاد اقامه نماز و بنیاد مهدویت استان گلستان و با همکاری ستاد امر به معروف و نهی از منکر، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان آزادشهر و شورای فرهنگ عمومی نگین‌شهر برگزار می‌شود.

در این جشنواره، علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب‌های شعر، داستان و داستانک ارسال کنند. همچنین بخش ویژه ایثار و شهادت نیز برای شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است.

بر اساس اعلام دبیرخانه جشنواره، به نفرات اول تا سوم به ترتیب ۲۰، ۱۵ و ۱۰ میلیون ریال جایزه اهدا خواهد شد.

مهلت ارسال آثار تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ اعلام شده است و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در مهلت مقرر به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.