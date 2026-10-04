به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار عباسعلی محمدیان، رئیس پلیس تهران گفت: مرکز ۱۹۷ یا نظارت همگانی روزی با این شعار راه‌اندازی شد که «این بار مردم ناظر بر عملکرد پلیس باشند و در حوزه‌های مختلف، آنچه که مردم در مواجهه یا مراوده با پلیس یا از دور شاهد هستند، از اقدامات خوب گرفته که در جهت تقدیر و تشکر از پلیس است، یا اگر انتقادی وجود دارد و یا خدای ناکرده اقدامی از مأموران همکار ما باعث شکایت شود، همه این موارد را از طریق مرکز فوریت‌های ۱۹۷ به مردم اطلاع‌رسانی شد و ارتباط خوبی با مردم ایجاد شده است.

وی با تأکید بر حفظ ارتباط پلیس با مردم از طرق مختلف تصریح کرد: پلیس سعی کرده در این سال‌ها از طرق مختلف ارتباط خود را با مردم حفظ کند. به‌زودی برنامه‌هایی اطلاع‌رسانی خواهد شد و روش‌های جدید ارتباط مردم با پلیس معرفی می‌شود. از جمله اینکه در ورودی مقر‌های پلیس کیوآر کد‌هایی نصب شده که شهروندان می‌توانند از آن طریق، پیام خود را به‌صورت صوت یا نوشته ثبت کنند تا مرکز فوریت‌های پلیس بتواند رسیدگی کند.

وی با بیان اینکه نظرات سازنده مردم باعث پیشرفت کاری پلیس می‌شود، افزود: بسیاری از معایبی که شاید ما نمی‌بینیم، یا دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و روش‌های اجرایی که ممکن است ایراداتی به آن وارد باشد، از نگاه مردم از این کانال‌ها به ما منتقل می‌شود و ما سریعاً اصلاح روش می‌کنیم. از همه کسانی که تا به امروز پلیس را در این زمینه یاری کردند و آن نگاه تیزبینانه و کنجکاوانه‌شان را به ما منعکس کردند، تقدیر و تشکر می‌کنم.

رئیس پلیس پایتخت ادامه داد: امروز به مناسبت هفته فراجا توفیقی شد هم خدمت شما باشیم و هم مراجعه‌کنندگان مختلف. از فرصت استفاده می‌کنم و این هفته را به همه همکارانم و همچنین خانواده‌های عزیز و بزرگوارشان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم، به واسطه اینکه این خانواده‌ها هستند که سختی‌های کار پلیس را تحمل می‌کنند و روحیه‌بخش همکاران ما هستند. در حوزه‌های مختلف اگر همراهی خانواده‌ها نباشد، طبیعتاً همکاران ما نمی‌توانند با خاطر آسوده انجام وظیفه کنند.

سردار محمدیان با اشاره به سنت چند سال گذشته پلیس در همراهی فرزندان شهدا گفت: ما امسال مثل چند سال گذشته، همه فرماندهانمان توفیق پیدا کردند فرزند شهیدی را از درب منزل تا مدرسه همراهی کنند تا آن فرزند شهید جای خالی پدرش را احساس نکند، اما واقعیت این است که خیلی از همین فرماندهان ما گفتند ما تا به الان هیچ موقع نتوانستیم فرزند خودمان را تا مدرسه همراهی کنیم، به واسطه اینکه همان روز افتتاح مدارس، روز بیشترین روز کاری پلیس است و کار‌هایی که باید انجام دهیم؛ بنابراین من هم از همکاران خودم و هم از خانواده‌هایشان تقدیر و تشکر می‌کنم.

وی با اشاره به هدف برگزاری هفته فراجا تصریح کرد: ان‌شاءالله در این هفته که هدف از برگزاری آن این است که هم ما اقداماتمان را برای مردم تبیین کنیم و هم مردم به اشکال مختلف بعضاً دنبال فرصتی هستند که مراجعه کنند به پلیس و تقدیر و تشکر خودشان را اعلام کنند.

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ادامه داد: ما به خصوص بعد از جنگ، آن شکلی که مردم از پلیس دیدند، زیر بمباران‌ها و موشک‌باران و مقر‌های پلیسی که هدف قرار گرفته بود، یا به واسطه موضوعات امنیتی و ایمنی از مقر‌ها خارج شده بودند، در پیاده‌روها، داخل پارک‌ها، داخل ماشین و روی زین موتور نشستند و کار مردم را انجام دادند و با گشت‌زنی شبانه‌روزی امنیت مردم را تأمین کردند.

وی افزود: چه تعداد زیادی بعد از جنگ به ما گفتند ما از روز ابتدای جنگ از شهر خارج شدیم و بعد از ۴۰ روز احساسمان این بود که الان برمی‌گردیم به شهر با خانه‌های غارت‌شده یا محل‌های کار غارت‌شده مواجهیم، ولی هیچ‌کدام از اینها نبود.

رئیس پلیس پایتخت گفت: ما خداوند را شکر می‌کنیم که این توفیق خدمت‌گزاری را پیدا کردیم و مردم به این خوبی قدردان زحمات هستند، به خصوص زحمات و هم اینکه همچنان در میدان حضور دارند و باعث شدند که نقشه‌های دشمن نقش بر آب شود و دشمن جرات نکند حرکت اضافه‌ای داشته باشد.

سردار محمدیان با ادای احترام به مقام شهدا تصریح کرد: از شهدای گرانقدر فاتح در جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، عرض ادب و احترام و تعظیم دارم محضر خانواده همه شهدا. اگر این جنگ‌ها برکاتی برای ما داشت، ولی هزینه‌هایی هم داشت؛ از جمله فرماندهان عزیز و بزرگواری که تکرار نشدنی‌اند و دانشمندانی که باز به همین صورت تکرارنشدنی هستند را از دست دادیم و در رأس همه اینها سیدالشهدای کشورمان که قائد عظیم‌الشأنمان بود و به درجه شهادت نائل شدند.

وی افزود: دشمن درصدد این بود که با زدن مقر‌های پلیس و شهید کردن مأموران پلیس، روحیه را از بقیه بگیرد، اما این دشمن باید بداند زهی خیال باطل؛ هنوز کشور ما را، مردم ما را، پلیس ما را، بسیج ما را، سپاه ما را و ارتش ما را نشناخته است. ما بعد از شهادت همکارانمان و مجروح شدن تعدادی از آنها، روحیه شهادت‌طلبی و ایثار در بقیه نیروهایمان افزایش پیدا کرد و دیدیم که مأمور پلیس راهور ما با سلاح بلند دارد انجام وظیفه می‌کند، یعنی آماده شده برای جنگ. همه مأمورین در حوزه‌های مختلف شرایط رزمی به خودشان گرفتند و حضور پیدا کردند در میادین و نتیجه این شد که نقشه‌های دشمن نقش بر آب شد.