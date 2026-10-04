نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به‌مناسبت روز جهانی جهانگردی و گردشگری، با هدف بهره‌گیری از ظرفیت کتابداران در تولید محتوای فرهنگی، پویش «در دل ایران» را در راستای تولید سیر‌های مطالعاتی برای گردشگران و فعالان حوزه گردشگری را برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، به‌مناسبت روز جهانی جهانگردی و گردشگری و با توجه به نقش کتابخانه‌های عمومی در ترویج فرهنگ و تولید محتوای فرهنگی، پویش «در دل ایران» در راستای تولید سیر‌های مطالعاتی برای گردشگران و فعالان حوزه گردشگری در کتابخانه‌های سراسر کشور برگزار می‌شود.

این طرح با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری ایران، تقویت نقش کتابداران به‌عنوان کنشگران فرهنگی و بهره‌گیری از منابع مکتوب موجود در کتابخانه‌های عمومی اجرا می‌شود.

این پویش از کتابداران سراسر کشور دعوت کرده تا با استفاده از منابع موجود در کتابخانه‌ها، اقدام به تولید سیر‌های مطالعاتی با محوریت موضوعاتی همچون، جاذبه‌های گردشگری، پیشینه‌های تاریخی، ویژگی‌های فرهنگی، قومیتی استان‌ها، شهر‌ها و روستا‌های سراسر کشور کنند.

سیر‌های مطالعاتی تولیدشده می‌توانند به‌عنوان محتوایی کاربردی برای علاقه‌مندان به گردشگری، پژوهشگران، راهنمایان گردشگری، فعالان حوزه سفر، مدیران مراکز اقامتی و سایر گروه‌های مرتبط مورد استفاده قرار گیرند و زمینه آشنایی بیشتر مخاطبان با تاریخ، فرهنگ و طبیعت ایران را فراهم کنند.