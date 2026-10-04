همایش رکاب‌زنی همیاران پلیس همزمان با سراسر کشور در اردبیل برگزار شد و دانش‌آموزان همیار پلیس، بر اهمیت ایمنی و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل همایش دوچرخه سواری همیاران پلیس به مناسبت هفته نیروی انتظامی در اردبیل برگزار شد.

سرهنگ اصلانی رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک راهور اردبیل آموزش را موثرترین قدم در ارتقای فرهنگ ترافیکی دانست و خواستار توجه ویژه عموم مسوولان و خانواده‌های دانش آموزان به این موضوع شد.

وی هدف از برگزاری چنین همایش‌هایی را ارتقای فرهنگ ترافیک و ارائه آموزش‌های لازم اعلام کرد و افزود: برگزاری این همایش‌ها علاوه بر جلوگیری از تخلفات حادثه ساز راهنمایی و رانندگی در جامعه می‌تواند تاثیر بسزایی در اصلاح رفتار دانش آموزان برای مواجهه و عمل به قوانین و مقررات در زندگی اجتماعی آینده آنها داشته باشد.