به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: این دانشگاه ۲ هزار میلیارد تومان از سازمان‌های بیمه گر طلب دارد که پرداخت به موقع این بدهی نقش مهمی در پرداخت مطالبات کادر درمانی و پرسنل مراکز درمانی دارد و منابع مالی طرح‌های زیرساختی و عمرانی دانشگاه علوم پزشکی بابل تامین می‌شود.

دکتر حسین قربانی اظهار کرد: در شرایط کنونی ظرفیت درآمدی بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی بابل افزایش پیدا کرده است، اما مسئله اصلی، وصول مطالبات و فاصله میان درآمد ایجادشده و منابعی است که به دانشگاه پرداخت می‌شود.

وی گفت: بر اساس گزارش‌های مالی دانشگاه، درآمد ماهانه بیمارستان‌ها از حدود ۱۶۵ میلیارد تومان در سال گذشته به حدود ۳۴۰ میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل افزود: با وجود این افزایش درآمد بخش عمده این درآمد از سازمان‌های بیمه‌گر تأمین می‌شود و تأخیر در پرداخت مطالبات، دانشگاه را در تأمین نقدینگی با مشکل مواجه کرده است.

دکتر قربانی ادامه داد: برای پرداخت منظم مطالبات پرسنلی، ماهانه حدود ۱۸۰ میلیارد تومان منابع نیاز است و تأمین این مبلغ ارتباط مستقیمی با وصول به‌موقع مطالبات دانشگاه از بیمه‌ها دارد و در شرایط کنونی مسئله دانشگاه، افزایش درآمد نیست؛ بلکه وصول به‌موقع درآمد‌های ایجادشده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل تصریح کرد: اگر منابع حاصل از خدمات درمانی به‌موقع در اختیار دانشگاه قرار گیرد، بخش مهمی از مشکلات مالی، پرداخت مطالبات پرسنلی قابل مدیریت خواهد بود.