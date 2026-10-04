

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، بر اساس اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، امکان ثبت سفارش واردات گندم دامی از امروز یکشنبه ۱۲ مهراز طریق سامانه جامع تجارت فراهم شده است.

به این ترتیب واردکنندگان می‌توانند برای واردات این محصول که با تغییرات جدید، روند تخصیص ارز آن بهتر از قبل شده، اقدام کنند.

این محصول پیش‌تر در گروه کالایی ۴ قرار داشت که واردات آن با محدودیت همراه بود، اما ماه گذشته گروه کالایی آن تغییر داده شد و در اولویت ارزی ۲۱ قرار گرفت.



مهلت اعتبار ثبت سفارش گندم دامی ۱۸۰ روز و تمدید سیستمی آن ۶۰ روز اعلام شده است.

واردات گندم معمولی هم از ۲۷ شهریور امکان پذیر شده بود.

کاوه زرگران، رئیس انجمن غلات در این باره گفت: در حال حاضر واردات گندم در حال انجام است و تاکنون ۳۰۰ هزار تن گندم ترخیص شده است.