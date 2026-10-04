عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، اعلام وصول ۲ طرح و ۵ فقره سوال را در جلسه علنی امروز مجلس قرائت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سمیه رفیعی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی اعلام وصول ۲ طرح و ۵ فقره سوال را به شرح زیر قرائت کرد:

طرح اصلاح قانون تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور با تاکید بر ایجاد حکمرانی امنیت شناختی و مقابله با تهدیدات و جنگ‌های شناختی به صورت عادی اعلام وصول می‌شود.

سوال ملی حسین صمصامی نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و تعدادی دیگر از نمایندگان محترم از وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در خصوص علت مصوبات غیرقانونی کارگروه بازگشت ارز

دو سوال ملی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر، میمه و برخوار از وزیر امور خارجه در خصوص چگونگی نظام حاکم بر عبور و مرور در تنگه هرمز و چگونگی فرایند محاکمه قاتلان و عاملان شهادت مرجع تقلید شیعیان جهان و سایر شهدا در یادداشت تفاهم تنظیمی

سوال ملی نادرقلی ابراهیمی نماینده اراک، کمیجان و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر امور خارجه در خصوص عدم اطلاع رسانی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص یادداشت تفاهم با دشمن آمریکایی

سوال ملی قاسم روانبخش نماینده قم، کهک و جعفرآباد و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر امور خارجه در خصوص علت مخفی نگه داشتن توافق میان ایران و آمریکا.