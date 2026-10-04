به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، میزان بارش در قره چشمه مینودشت ۳۸ میلیمتر، هاشم آباد گرگان ۳۳ میلیمتر، پارک ملی گلستان ۳۸ میلیمتر، در مینودشت ۲۹، پارک ملی گلستان ۳۰ و ۸ دهم میلیمتر، کریم ایشان و گلیداغ مراوه تپه ۳۳ میلیمتر بوده است.

در دلند رامیان ۲۴ و نیم، کرند ۲۶ میلیمتر، چات ۲۴، داشلی برون ۲۴ و نیم، آی تمر ۲۴ و اینچه برون ۱۷ و هشت دهم میلیمتر، علی آبادکتول ۱۶ و نیم میلیمتر، بندرگز ۱۶ میلیمتر و زرین گل علی آبادکتول ۱۵ و نیم میلیمتر بارش ثبت شده است.

به رانندگان توصیه می شود: با توجه به شرایط جوی و احتمال بارندگی و وزش باد شدید، هنگام تردد در جاده‌ها احتیاط لازم را داشته باشند.

فعالیت سامانه بارشی تا امشب ادامه دارد.