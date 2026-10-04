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هواشناسی گلستان اعلام کرد: طی بارندگی بامداد امروز در استان، ۴۶ میلیمتر بارش در منطقه سوار پایین کلاله ثبت شده که بیشترین بارش در استان بوده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، میزان بارش در قره چشمه مینودشت ۳۸ میلیمتر، هاشم آباد گرگان ۳۳ میلیمتر، پارک ملی گلستان ۳۸ میلیمتر، در مینودشت ۲۹، پارک ملی گلستان ۳۰ و ۸ دهم میلیمتر، کریم ایشان و گلیداغ مراوه تپه ۳۳ میلیمتر بوده است.
در دلند رامیان ۲۴ و نیم، کرند ۲۶ میلیمتر، چات ۲۴، داشلی برون ۲۴ و نیم، آی تمر ۲۴ و اینچه برون ۱۷ و هشت دهم میلیمتر، علی آبادکتول ۱۶ و نیم میلیمتر، بندرگز ۱۶ میلیمتر و زرین گل علی آبادکتول ۱۵ و نیم میلیمتر بارش ثبت شده است.
به رانندگان توصیه می شود: با توجه به شرایط جوی و احتمال بارندگی و وزش باد شدید، هنگام تردد در جادهها احتیاط لازم را داشته باشند.
فعالیت سامانه بارشی تا امشب ادامه دارد.