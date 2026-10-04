عضو کمیته محتوایی اینوکس ۲۰۲۷ از حرکت نرخ بازدهی بورس به محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد در شرایط تورمی خبر داد و تاکید کرد: سیاست‌گذاران و نهاد‌های پولی باید پیامد‌های انقلاب هوش مصنوعی و الگو‌های مدیریت ریسک در دوره احتمالی گشایش‌های بین‌المللی را از پیش طراحی کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین عبده تبریزی در نشست خبری سیزدهمین رویداد بین‌المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی به تحولات بازار سرمایه و افق‌های پیش روی اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: در شرایط تورمی کنونی، بازار سرمایه دست‌کم توانسته است به سمت نرخ‌های بازده ۴۰ تا ۵۰ درصد حرکت کند که خود یک تحول معنادار در ساختار بازار‌های مالی به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: هدف‌گذاری اصلی این دوره، ارتقای اینوکس به استاندارد‌های تراز اول جهانی است؛ رویدادی که نباید صرفاً در قالب دیدار‌های تجاری دو یا سه روزه خلاصه شود، بلکه باید در تمام طول سال به عنوان بستری زنده و پویا برای تولید محتوای تخصصی، گفت‌وگوی مداوم و پایش دگرگونی‌های ساختاری اقتصاد و بازار‌های مالی عمل کند.

عبده تبریزی دو محور بنیادین این دوره را تحولات ژئوپلیتیک و انقلاب هوش مصنوعی دانست و تصریح کرد: یکی از ارکان اصلی مباحث، بررسی وضعیت روابط بین‌المللی، فرضیات کاهش یا رفع تحریم‌ها و اثرات آن بر متغیر‌های اقتصاد کلان است. جامعه اقتصادی باید از پیش برای هرگونه گشایش احتمالی در فضای سیاسی و سناریو‌های پسااتفاق آماده باشد تا تعامل با اقتصاد جهانی با غافلگیری روبه‌رو نشود.

وی انقلاب هوش مصنوعی را رویدادی بی‌سابقه خواند و خاطرنشان کرد برخلاف دهه‌های گذشته که آینده تا حدودی قابل پیش‌بینی بود، امروز جهان با موجی از ناشناخته‌ها در سرنوشت بانک‌ها، کارگزاری‌ها، مشاغل و بازار‌های مالی روبه‌رو است. هوش مصنوعی هزینه‌های مدیریت سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش داده و در بازار‌های مالی جهان مسیر حرکت نقدینگی را به سمت شاخص‌ها، صندوق‌ها و الگو‌های تصمیم‌گیری همگرا هدایت می‌کند؛ ظرفیتی که می‌تواند به تحلیل دقیق هزاران متغیر و بهینه‌سازی سبد دارایی‌ها در ایران نیز بینجامد.

در ادامه نشست، فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران و عضو کمیته محتوایی رویداد، به کالبدشکافی وضعیت بخش خصوصی و بن‌بست‌های تأمین مالی توسعه در کشور پرداخت.

شکرخدایی با تأکید بر اینکه موتور توسعه اقتصادی بدون مشارکت فراگیر بخش خصوصی و مردم روشن نخواهد شد، اظهار کرد با توجه به حجم سنگین هزینه‌های عمومی، دستمزد‌ها و کسری‌های ساختاری، توان مالی دولت برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های عمرانی و زیرساختی کشور ناکافی است. ساختار بودجه‌ای مبتنی بر رانت نفتی و بروکراسی عریض و طویل، بخش عمده منابع کشور را در هزینه‌های جاری هضم کرده و زمان آن رسیده است که گزاره دولت باید از ادبیات اقتصادی کنار گذاشته شود و بازتعریف روشنی از واگذاری تصدی‌گری‌ها به فعالان واقعی اقتصاد صورت گیرد.

شکرخدایی با اشاره به کاهش نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست سال، بحران انباشت سرمایه و افت اعتماد فعالان اقتصادی را گوشزد کرد و گفت: پیش‌نیاز قطعی جذب سرمایه‌گذاران جدید، سامان‌دهی به وضعیت سرمایه‌گذاران فعلی و احترام همه‌جانبه به حرمت و امنیت مالکیت است.

وی تأکید کرد: واژه مصادره و سلب مالکیت باید به طور کامل از نظام حقوقی و رویه‌های اجرایی سرمایه‌گذاری کشور زدوده شود تا سرمایه‌گذار داخلی و خارجی از پایداری دارایی خود برای دهه‌های آینده آسوده‌خاطر باشد.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران با تشریح ناترازی‌های گسترده در بخش‌های مولد، به نیاز‌های عظیم سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: تنها در بخش انرژی، جایگزینی ۲۰ میلیون دستگاه بخاری غیراستاندارد نیازمند ۸ میلیارد دلار و تعویض کولر‌های گازی فرسوده به ۵.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری محتاج است؛ رقمی که در کنار برآورد سنگین ۶۰ میلیارد دلاری برای نوسازی ناوگان کامیون‌های فرسوده، نشان می‌دهد توسعه پایدار بدون تزریق سرمایه‌های غیردولتی غیرممکن خواهد بود.

وی موقعیت ژئوپلیتیک و لجستیکی ایران را مزیتی تغییرناپذیر خواند و یادآور شد که حتی با دگرگونی کریدور‌های منطقه‌ای، مزیت هاب لجستیکی کشور پابرجا خواهد بود و می‌توان با بهره‌گیری از فناوری‌های نوینی همچون ترکیب هوش مصنوعی با ساخت‌وساز‌های سه‌بعدی، هزینه‌های تمام‌شده مسکن و خدمات زیربنایی را به صورت جهشی کاهش داد.