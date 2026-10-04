مدیرعامل آبفای جنوب شرق استان تهران، خوش‌مصرف‌های آب در تابستان امسال در چهار شهرستان ورامین، پاکدشت، پیشوا و قرچک به ۶۰ درصد افزایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین آسفی با تشکر از مشترکان آب در جنوب شرق استان تهران گفت: با همکاری و همت مردم، خوش‌مصرف‌های آب در حوزه جنوب شرق استان تهران به ۶۰ درصد رسید و نسبت به سال گذشته شش درصد افزایش یافت.

وی افزود: این مدیریت مصرف و خوش مصرفی باعث شد کمترین تنش آبی و افت فشار را شهروندان در تابستان امسال شاهد باشند.

مدیرعامل آبفای جنوب شرق استان تهران گفت: این دستاورد حاصل اجرای پویش‌های گسترده مدیریت مصرف، نصب ادوات کاهنده و همراهی ستودنی شهروندان در رعایت الگوی مصرف است.

آسفی افزود: افزایش سهم خوش‌مصرف‌ها به ۶۰ درصد به معنای کاهش فشار بر منابع آبی و بهبود تاب‌آوری شبکه در ایام پیک مصرف است.