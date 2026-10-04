به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مرتضی امینی گفت: با گزارش کارشناسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت گیلان در بازرسی از یک کارگاه بهره برداری شن و ماسه در شهرستان رشت، تخلف این واحد مبنی بر گرانفروشی، به شعبه ششم رسیدگی به تخلفات صنفی رشت گزارش شد.

وی افزود: مسئول شعبه پس از بررسی پرونده و ارائه نشدن مدارک معتبر، تخلف مدیرعامل این شرکت را تایید و علاوه بر زدن مهر تخلف بر مدارک این واحد، مدیرعامل آن را به پرداخت ۲۸ میلیارد و ۴۸۴ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.