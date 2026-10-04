به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، محسن حنیف‌نژاد افزود: منطقه سبزوار با ۲۰۱ معدن دارای پروانه بهره‌برداری و بیش از یک میلیارد تن ذخایر معدنی، از مناطق مهم معدنی کشور است و ایجاد این پایانه روند صادرات مواد معدنی را تسهیل و هزینه‌های فعالان این بخش را کاهش می‌دهد.

وی تسهیل امور اداری، پیگیری واردات ماشین‌آلات، بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان و تعیین تکلیف معادن غیرفعال را از مهم‌ترین اقدامات حمایتی از معادن منطقه برشمرد.

حنیف‌نژاد وجود معارضان محلی و کمبود صنایع فرآوری را از مهم‌ترین چالش‌های بخش معدن منطقه عنوان کرد و گفت: طلا، منگنز، کرومیت، مس، خاک صنعتی و تیتانیوم از مهم‌ترین مواد معدنی غرب خراسان رضوی است و بیش از هزار و ۶۰۰ نفر در این بخش اشتغال دارند.