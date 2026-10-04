به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این همایش که به مدت دو روز در قمصر کاشان بر گزار شد ۱۳۰ نفر از ۱۳ استان که همه ناشنوا وکم شنوا بودند با ظرافت تمام، مفاهیم عمیق و روایت هایشان را با زبان ایما واشاره به تصویر کشیدند.

دبیر جشنواره گفت: برگزاری چنین رویداد‌هایی فرصتی برای دیده‌شدن توانمندی‌های جامعه ناشنوایان، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت مشارکت خانواده‌ها در فعالیت‌های اجتماعی است.

کبری اسماعیل بیکی گفت: نگاه ما باید از برگزاری برنامه‌های مناسبتی فراتر رفته و به سمت ایجاد فرصت‌های مستمر برای حضور ناشنوایان در جامعه حرکت کند.

اجرای سرود و فن بیان و برنامه‌های ویژه فرهنگی، از جمله برنامه‌های این رویداد بود.