



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در مراسمی در اداره کل زندان‌های استان فارس ۳۰۰ بسته کمک تحصیلی شامل کیف و لوازم التحریر مناسب برای سه گروه دانش آموزان مقطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم بین ۳۰۰ دانش آموز از خانواده‌های نیازمند زندانیان تحت پوشش انجمن حمایت از زندانیان شیراز توزیع شد.

مهدی نعمتی نماینده مدیر کل زندان‌های استان فارس در این آیین گفت: به مناسبت فرا رسیدن ماه مهر و سال تحصیلی جدید، این لوازم تحریر به همت هیأت مدیره انجمن حمایت زندانیان شیراز و با کمک جمعی از خیرین حامی انجمن حمایت زندانیان تامین و بین خانواده‌های زندانیان توزیع گردیده است.

نعمتی اظهار داشت: ارزش هر بسته کمک تحصیلی ۳۵ میلیون ریال می‌باشد که مجموعاً بیش از ۱۰ میلیارد ریال جهت این موضوع از سوی خیرین تامین اعتبار شده است.

وی همچنین با بیان اینکه ۴۵ نفر از این دانش آموزان، مرتبط با خانواده‌های نیازمند زندانیان آزاد شده از زندان بوده‌اند که تحت پوشش خدمات مرکز مراقبت بعد از خروج قرار دارند، اظهار داشت: افزون بر این طبق مصوبه هیئت مدیره انجمن حمایت زندانیان شیراز و به دستور دادستان کل استان فارس، به فرزندان در حال تحصیل خانواده‌های نیازمند زندانیان در مقطع آموزش عالی ۵۰ میلیون ریال، دانش آموزان در حال تحصیل در مقطع متوسطه اول و دوم ۳۰ میلیون ریال و به دانش آموزان در حال تحصیل در مقطع دبستان ۲۰ میلیون ریال کمک هزینه تحصیلی بصورت نقدی اختصاص یافته است.

فاضل کاویانی مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان شیراز نیز گفت: ۱۵۰۰ خانواده نبازمند زندانیان، تحت پوشش انجمن حمایت زندانیان کلانشهر شیراز قرار دارند که بیش از ۲۵ عنوان خدمتی همچون کمک هزینه مسکن، کمک هزینه تحصیل، هزینه‌های درمانی، تامین لوازم ضروری منزل، خدمات حرفه آموزی منجر به خود اشتغالی و همچنین خدمات مشاوره-فرهنگی و اجتماعی علاوه بر مستمری ماهیانه به آنان پرداخت می‌شود.