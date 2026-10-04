به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر منابع طبیعی و آبخیزداری اندیمشک گفت: در پی دریافت گزارش آتش سوزی در بیشه علی آباد این شهرستان، بلافاصله نیرو‌های یگان حفاظت اداره منابع طبیعی اندیمشک در محل حاضر شدند و مشغول خاموش کردن حریق شدند.

هادی رشیدی وفا افزود: با تلاش نیرو‌های یگان حفاظت از منابع طبیعی شهرستان اندیمشک آتش سوزی در بیشه علی آباد در کوتاه‌ترین زمان مهار و از گسترش آن جلوگیری شد.

وی ادامه داد: از شهروندان و همیاران طبیعت تقاضا می‌شود در صورت مشاهده حریق در اراضی جنگلی و مرتعی و هر گونه تخلف در حوزه منابع طبیعی موارد را به شماره ۱۵۰۴ و یا ۱۳۹ گزارش دهند.

بیشه علی آباد با تنوع گونه‌های گیاهی و جانوری بسیار بالا و ارزش اکوتوریستی یکی از مقاصد گردشکری شهرستان اندیمشک می‌باشد.