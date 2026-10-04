رئیس اداره قرآن و عترت سازمان عقیدتی سیاسی فراجا از برگزاری محفل انس با قرآن کریم همزمان با هفته فراجا در ستاد این سازمان خبر داد و گفت: شانزدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت بانوان شاغل و ششمین دوره مسابقات خانواده‌های فراجا نیز با حضور ۷۰۰ نخبه قرآنی در استان مازندران برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سرهنگ رمضانعلی رودمقدس، با گرامیداشت هفته فراجا، از اجرای برنامه‌های فاخر قرآنی ویژه این هفته خبر داد و اظهار کرد: به مناسبت هفته فراجا، محفل انس با قرآن کریم، فردا یکشنبه، ساعت ۱۱ در مسجد پیامبر اعظم (ص) ستاد سازمان عقیدتی ـ سیاسی فراجا برگزار می‌شود.

وی در تشریح جزئیات این محفل قرآنی افزود: در این برنامه، امیرحسین جعفرزاده از کارکنان وظیفه فراجا که موفق به کسب رتبه نخست مسابقات نیرو‌های مسلح و مسابقات اوقاف استان شده است، به تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید می‌پردازد. همچنین، مهدی غلام‌نژاد، قاری بین‌المللی، دیگر قاری مدعو در این محفل خواهد بود.

سرهنگ رودمقدس با اشاره به بخش‌های دیگر این محفل، گفت: در این مراسم، محمدمهدی رضایی، دانشجوی بهداری فراجا، نفر اول مسابقات حفظ کل سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و نماینده جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین‌المللی، به اجرای برنامه حفظ خواهد پرداخت. سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین علی شیرازی، نماینده ولی‌فقیه و رئیس سازمان عقیدتی _ سیاسی فراجا نیز از دیگر برنامه‌های این نشست قرآنی است که پس از تدوین از شبکه قرآن و معارف سیما پخش خواهد شد.

رئیس اداره قرآن و عترت سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در بخش دیگری از صحبت‌های خود به برگزاری مسابقات قرآنی خانواده‌ها و بانوان شاغل اشاره کرد و گفت: ششمین دوره مسابقات قرآن و عترت خانواده‌های فراجا و شانزدهمین دوره مسابقات قرآن و عترت بانوان شاغل فراجا، در آبان‌ماه سال جاری به میزبانی فرماندهی انتظامی استان مازندران برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این رقابت‌ها در شش گروه مسابقاتی برگزار خواهد شد، تصریح کرد: این گروه‌ها شامل بانوان شاغل، همسران، دختران زیر ۱۶ سال، دختران بالای ۱۶ سال، فرزندان پسر زیر ۱۶ سال و فرزندان پسر بالای ۱۶ سال است.

سرهنگ رودمقدس در پایان خاطرنشان کرد: این رویداد قرآنی با حضور ۷۰۰ نفر از نخبگان قرآنی فراجای سراسر کشور برگزار خواهد شد که جزئیات و اطلاعات دقیق‌تر این مسابقات متعاقباً از طریق رسانه‌ها به اطلاع عموم خواهد رسید.