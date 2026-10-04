با صدور حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمدجواد نجفی به عنوان «رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در منطقه شامات (مستقر در عراق)» منصوب شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در متن حکم انتصاب صادر شده از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خطاب به دکتر محمدجواد نجفی، عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین (ع) آمده است:

نظر به تعهد و تجارب ارزنده جناب‌عالی در امر آموزش عالی و بر اساس بند ۷ بخش ج ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۰۱ مجلس شورای اسلامی ایران، به‌مدت دو سال به سمت رایزن علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در منطقه شامات (مستقر در عراق) منصوب می‌شوید.

از جناب‌عالی انتظار می‌رود علاوه بر انجام وظایف مصرح در قانون اعزام، مصوب ۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی، و رعایت کامل آیین‌نامه وظایف، اختیارات، ساختار و راهکار‌های اجرایی رایزنان علمی و سرپرست دانشجویان ایرانی در خارج از کشورمصوب ۱۳۸۸/۰۲/۲۶ وزراتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور مربوط به ارتباطات علمی و فناوری کشور‌های محل مأموریت را در مقام رایزن علمی اجرا نمایید.

همچنین بر شناسایی دقیق استعداد‌ها و امکانات علمی موجود در آن کشورها، ایجاد زمینه بهره‌برداری از آنها و برقراری ارتباطات و همکاری‌های علمی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی میهن اسلامی، به‌ویژه جذب دانشجویان و فناوران، با هماهنگی سازمان امور دانشجویان، مرکز همکاری‌های علمی و بین‌المللی وزارت و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در آن کشورها، در چهارچوب سیاست‌های دولت، تأکید می‌نمایم.