به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان لامرد، گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی، خانه هلال شهرستان لامرد و با همکاری داوطلبان این شعبه، پویش ارمغان مهر اجرا شد.

حسن مقیمی افزود: در این پویش ۳۲۰ بسته کمک آموزشی در شهرستان لامرد به نیابت از شهیدان دانش‌آموز، میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار توزیع شد.

مقیمی بیان کرد: این اقدام با هدف حمایت از دانش‌آموزان و فراهم‌کردن زمینه‌ای برای آغاز سال تحصیلی همراه با امید و لبخند انجام شد تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل کمبود امکانات، از شادی آغاز مدرسه و فرصت تحصیل جا نماند.