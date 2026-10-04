به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در گرامیداشت هفته فراجا، فرمانده و کارکنان انتظامی کردستان با حجت الاسلام و المسلمین پورذهبی نماینده ولی فقیه در استان و حاج ماموستا رستمی، امام جمعه سنندج، دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

حجت‌الاسلام پورذهبی، خدمت به خلق را فرصتی الهی برشمرد که باید با روحیه جهادی و بدون توجه به حواشی انجام شود.

امام جمعه سنندج نیز در دیداری جداگانه، با تجلیل از فداکاری‌های نیرو‌های انتظامی و نظامی در برقراری نظم و آرامش جامعه گفت: پلیس جمهوری اسلامی ایران با خویشتنداری، اخلاق‌مداری و بصیرت، نقشه‌های دشمنان برای ایجاد تفرقه و ناامنی را خنثی کرد.

فرمانده انتظامی کردستان نیز در این دیدار‌ها با تشریح رویکرد پلیس تکلیف‌مدار و پاسخگو اعلام کرد با تلاش‌های شبانه‌روزی پرسنل، وقوع سرقت در استان ۱۳ درصد کاهش و نرخ کشف جرایم به ۸۷ درصد رسیده است.

سردار الهی همچنین از افزایش چهار برابری کشفیات کالای قاچاق و رشد پنج برابری کشفیات احتکار خبر داد که تأثیر مستقیمی بر صیانت از معیشت مردم داشته است.

وی با اشاره به کاهش ۲۰ درصدی تلفات جاده‌ای و مدیریت روزانه صد‌ها تماس مردمی در مرکز ۱۱۰ تأکید کرد که مجموعه انتظامی با تکیه بر باور‌های دینی و آرمان‌های شهدا، با تمام توان برای حفظ امنیت پایدار در استان ایستاده است.