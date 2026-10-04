بخشی از برنامه همیشگی شهرداری کلانشهر اراک، نظافت دستی حدود ۷ میلیون مترمربع از معابر شهری، جمع‌آوری ۳۶ هزار کیلوگرم شاخه و برگ و لجن و ۲۶۱ هزار کیلوگرم پسماند به صورت روزانه است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک با تشریح بخشی از عملیات روزانه این سازمان گفت: حفظ پاکیزگی شهر، حاصل اجرای مستمر مجموعه‌ای از عملیات تخصصی در حوزه رفت‌وروب، جمع‌آوری، انتقال، شست‌وشو و نگهداشت عناصر شهری است که هر روز در سطح گسترده‌ای انجام می‌شود.

آتنا بوالحسنی افزود: روزانه ۶ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۵۱۲ مترمربع از معابر شهری به صورت دستی رفت‌وروب می‌شود و ۳۹۱ هزار و ۲۷۸ مترمربع نیز توسط خودرو‌های جاروی مکانیزه تحت پوشش عملیات نظافت قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان مدیریت پسماند اراک ادامه داد: در بخش جمع‌آوری پسماند، روزانه ۲۶۱ هزار و ۱۷۶ کیلوگرم پسماند توسط ۳۰ دستگاه خودروی پرس جمع‌آوری می‌شود. همچنین به طور متوسط روزانه ۳۶ هزار و ۲۷۵ کیلوگرم شاخه و برگ و لجن جمع‌آوری و مدیریت می‌شود.

بوالحسنی با اشاره به گستره خدمات سازمان اظهار کرد: به طور متوسط روزانه حدود ۶۰ تن پسماند از روستا‌ها و شهر‌های اطراف نیز وارد چرخه جمع‌آوری و مدیریت پسماند اراک می‌شود که این موضوع، حجم عملیات و ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت جریان ورودی پسماند را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به برنامه مستمر شست‌وشوی تجهیزات شهری گفت: حدود ۳ هزار و ۳۷۳ مخزن به طور میانگین چهار مرتبه در ماه شست‌وشو می‌شود و عملیات شست‌وشوی ۲۶۸ هزار و ۵۶۹ متر طول گاردریل و جداول شهری نیز به طور میانگین سه مرتبه در ماه انجام می‌گیرد.

رئیس سازمان مدیریت پسماند اراک تصریح کرد: در کنار عملیات روزانه، توسعه مکانیزاسیون و نوسازی تجهیزات نیز دنبال شده و با الحاق تجهیزات جدید، تلاش شده است کیفیت، سرعت و بهره‌وری عملیات نظافت شهری افزایش پیدا کند.

بوالحسنی خاطرنشان کرد: یکی از محور‌های مهم فعالیت سازمان، حرکت از مدیریت سنتی پسماند به سمت مدیریت یکپارچه و مبتنی بر تفکیک از مبدأ، پردازش و بازیافت است و در همین راستا، اقدامات متعددی برای توسعه زیرساخت‌های تفکیک و پردازش پسماند خشک و افزایش مشارکت شهروندان در حال انجام است.

وی تأکید کرد: استمرار این حجم از عملیات، علاوه بر تجهیزات و زیرساخت، به تلاش روزانه پاکبانان و نیرو‌های عملیاتی وابسته است و ارتقای ایمنی، آموزش و شرایط کاری این نیرو‌ها نیز همزمان با توسعه خدمات سازمان دنبال می‌شود.