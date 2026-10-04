به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ دکتر علیرضا حاجیونی اظهار داشت: اقدامات لازم برای آغاز فعالیت عملیاتی بالگرد صورت پذیرفته و قرار است بار دیگر از این طرفیت امدادی در مأموریت‌های اورژانس پیش‌بیمارستانی استان مورد استفاده قرار گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت اورژانس هوایی در سرعت، کمیت و کیفیت ارائه خدمات در حوزه فوریت‌های پزشکی استان گفت: استقرار مجدد بالگرد اورژانس، ظرفیت مهمی را به ناوگان اورژانس پیش‌بیمارستانی استان بوشهر بازمی‌گرداند و مجدداً امکان انتقال سریع بیماران و مصدومان در مأموریت‌هایی که سرعت انتقال و دسترسی هوایی اهمیت ویژه‌ای دارد را از اقصا نقاط استان به مراکز تخصصی درمانی فراهم می‌کند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بیان کرد: بازگشت این ظرفیت حاصل پیگیری‌های انجام‌شده برای جبران وقفه ایجادشده در خدمات اورژانس هوایی و تقویت توان عملیاتی اورژانس استان است.