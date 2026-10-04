به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی در ارزیابی ملی عملکرد استان‌ها بر پایه شاخص‌های نقشه راه اقامه نماز، در شمار استان‌های برتر کشور قرار گرفت؛ موفقیتی که از اهتمام مجموعه تعلیم و تربیت استان به تقویت تربیت دینی و جایگاه نماز در فرآیند رشد و تعالی دانش‌آموزان حکایت دارد.

آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی در ارزیابی عملکرد استان‌های کشور بر اساس شاخص‌های نقشه راه اقامه نماز وزارت آموزش و پرورش، جایگاهی شایسته در سطح ملی به دست آورد.

این ارزیابی در چارچوب مصوبات هفتمین جلسه شورای عالی توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز وزارت آموزش و پرورش و با هدف پایش عملکرد استان‌ها در مسیر تحقق شاخص‌های نقشه راه انجام شده است.

بر اساس نتایج اعلام‌شده از سوی اداره کل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش، آذربایجان‌غربی با کسب ۹۲۵ امتیاز از هزار امتیاز، در ردیف استان‌های برتر کشور قرار گرفته و عملکرد مجموعه تعلیم و تربیت استان در حوزه اقامه نماز، کارنامه‌ای شایسته تقدیر را به ثبت رسانده است.

میکائیل باقری، مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش، در ابلاغ نتایج این ارزیابی، کسب این جایگاه را حاصل راهبری علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی و تلاش مجموعه معاونت پرورشی و فرهنگی، اداره قرآن، عترت و نماز و دیگر بخش‌های همراه عنوان کرده و از اقدامات انجام‌شده در مسیر ارتقای شاخص‌های اقامه نماز قدردانی کرده است.

در ادامه این ابلاغ، بر تقویت پیوند میان ظرفیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای استان با برنامه‌های اقامه نماز تأکید شده و پخش زنده نماز‌های جماعت مدارس از طریق صداوسیمای استان، پیگیری موضوع در شورای آموزش و پرورش و توجه به مفاهیم نماز در محتوای آموزشی کودکستان‌ها به‌عنوان محور‌های قابل پیگیری مورد اشاره قرار گرفته است.

این دستاورد ملی، افق تازه‌ای برای استمرار برنامه‌های تربیتی و فرهنگی آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی در حوزه نماز ترسیم کرده و می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های اثربخش، بهره‌گیری از ظرفیت‌های رسانه‌ای و فرهنگی و تعمیق انس دانش‌آموزان با نماز در محیط‌های آموزشی و تربیتی استان باشد.