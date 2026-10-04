به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی از ثبت ۱۲۵ مصدوم و ۷ فوتی در حوادث در جاده‌ها و ارتفاعات استان در یک هفته گذشته خبرداد.

محبوبی در تشریح این خبر گفت: نجاتگران و امدادگران جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی در پی وقوع حوادث متعدد جاده‌ای، کوهستانی و سایر حوادث، عملیات‌های امدادرسانی گسترده‌ای را در نقاط مختلف استان به انجام رساندند.

به گفته وی در این بازه زمانی، ده‌ها حادثه رانندگی از جمله برخورد خودروها، انحراف از جاده و واژگونی وسایل نقلیه به وقوع پیوست که منجر به مصدومیت ۱۲۵ نفر از هم‌وطنان و جان‌باختن ۷ نفر شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی همچنین نجاتگران هلال‌احمر در عملیات‌های مختلف جست‌و‌جو و نجات، موفق به یافتن افراد مفقودشده در ارتفاعات، نجات افراد گرفتار در مناطق صعب‌العبور و امدادرسانی به حادثه‌دیدگان شدند.

محبوبی ادامه داد : از مهم‌ترین عملیات‌های این هفته می‌توان به امدادرسانی به ۲۷ مصدوم حادثه واژگونی مینی‌بوس در محور نقده ـ پیرانشهر، عملیات رهاسازی جان‌باختگان و مصدومان تصادف در محور پیرانشهر ـ نقده و نجات ۳ نفر گرفتار در ارتفاعات آبشار بدلان شهرستان خوی اشاره کرد.