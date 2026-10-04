به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسابقات قهرمانی کشتی پهلوانی جوانان کشور، با حضور بیش از ۲۵۵ کشتی گیر از ۲۶ استان کشور در ورزشگاه ۶ هزار نفری جهان پهلوان حسین رضازاداه اردبیل خاتمه یافت.

تیم استان البرز در مسابقات قهرمانی کشتی پهلوانی جوانان کشور که به مناسبت گرامیداشت عملیات شکست حصر آبادان و شهدای جنگ رمضان در اردبیل برگزار شد، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

در این مسابقات کشتیگیران استان‌های بوشهر، کرمان، فارس، خوزستان، خراسان رضوی، اردبیل، خراسان شمالی، مرکزی، آذربایجان غربی، قم، تهران، ایلام، گلستان، سمنان، قزوین، کرمانشاه، مازندران، لرستان، البرز، همدان، آذربایجان شرقی، اصفهان، زنجان، کردستان، گیلان و چهارمحال و بختیاری شرکت کرده بودند.

کشتی‌گیران شرکت کننده در این رقابت‌ها در ۶ وزن ۵۵ تا ۶۰ کیلوگرم، ۶۰ تا ۷۰، ۷۰ تا ۸۰، ۸۰ تا ۹۰، ۹۰ تا ۱۰۰ و مثبت ۱۰۰ کیلوگرم در فضای رقابتی و با تأکید بر روحیه پهلوانی و اخلاق ورزشی به مصاف یکدیگر رفتند.

تیم‌کشتی پهلوانی جوانان خراسان رضوی دوم شد و تیم تهران نیز مقام سوم این رقابت‌ها را کسب کرد و آذربایجان شرقی، مازندران و کردستان به ترتیب به عنوان‌های چهارم تا ششم دست یافتند.

سردار مهرعلی باران‌چشمه، رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی کشور، برگزاری این رقابت‌ها را فرصتی مناسب برای شناسایی و پرورش استعداد‌های جوان عنوان کرد و از میزبانی و همکاری مسئولان ورزش استان و هیأت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی اردبیل در برگزاری این رویداد تقدیر کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل نیز با اشاره به ظرفیت‌های استان برای میزبانی رویداد‌های ملی گفت: اردبیل آماده میزبانی از اردو‌های تیم ملی و مسابقات ملی و بین المللی در تمام رشته‌های ورزشی است.

عوض نخست افزود: میزبانی از اردو‌ها و مسابقات ملی و بین المللی علاوه بر کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی، در رشد و رونق اقتصادی منطقه و توسعه ورزش و توریسم ورزشی استان نقش بسزایی دارد.

رئیس هیأت ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی استان اردبیل نیز با اشاره به اهمیت میزبانی از مسابقات ملی اظهار کرد: حضور کشتی‌گیران برتر کشور در اردبیل، فرصت مناسبی برای محک خوردن ورزشکاران استان است.

سردار غلامحسین محمدی‌اصل بیان کرد: سطح کمی و کیفی مسابقات بسیار خوب بود و بدون شک تمامی کشتی گیران حاضر در این رقابت‌ها تجربه‌های ارزشمندی کسب کردند.