\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646\u00a0\u061b \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u067e\u0648\u06cc\u0634\u060c \u06f6 \u062a\u0646 \u0622\u0628 \u0622\u0634\u0627\u0645\u06cc\u062f\u0646\u06cc \u0633\u0627\u0644\u0645 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u06a9\u0645\u200c\u0628\u0631\u062e\u0648\u0631\u062f\u0627\u0631 \u062c\u0646\u0648\u0628 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0627\u0631\u06af\u06cc\u0631\u06cc \u0648 \u0627\u0639\u0632\u0627\u0645 \u0634\u062f.\n