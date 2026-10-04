مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر با همراهی نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر، از وضعیت عرضه کالا در نانوایی‌ها، مراکز مرغ‌فروشی و میوه‌فروشی‌ها بازدید و نظارت مستقیم به عمل آوردند.

بازدید از وضعیت عرضه کالا در نانوایی‌ها، مراکز مرغ‌فروشی و میوه‌فروشی‌های اشکذر

بازدید از وضعیت عرضه کالا در نانوایی‌ها، مراکز مرغ‌فروشی و میوه‌فروشی‌های اشکذر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، علیرضا میرجلیلی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر، به همراه حجت الاسلام مهدوی راد نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر، در راستای پیگیری مستمر وضعیت معیشت مردم و نظارت بر سلامت زنجیره تأمین، از هسته‌های اصلی توزیع مواد غذایی از جمله نانوایی‌ها، مراکز مرغ‌فروشی، میوه‌فروشی‌ها و واحد‌های تنظیم بازار بازدید کردند.

مدیر جهاد شهرستان در این بازدید مشترک، با بررسی دقیق فرآیند تأمین و عرضه کالا‌های اساسی، بر ضرورت رعایت استاندارد‌های بهداشتی و پایداری قیمت‌ها تأکید کرد.

وی اظهار داشت: هدف اصلی ما، اطمینان از رسیدن کالای باکیفیت و قیمت عادلانه به سفره مردم است و نظارت بر مراکز تنظیم بازار، بخشی از زنجیره کنترلی ما برای جلوگیری از هرگونه نوسان غیرموجه می‌باشد.

نماینده ولی فقیه در جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر نیز با تأکید بر جنبه‌های اخلاقی و شرعی در عرضه کالا، بر لزوم رعایت عدالت و حقوق مصرف‌کنندگان در تمامی مراحل توزیع تأکید نمود و

گفت: نظارت بر سلامت و قیمت کالاها، فراتر از یک وظیفه اداری، بلکه یک مسئولیت اجتماعی و تکلیف شرعی در راستای خدمت به مردم است.

این بازدید مشترک نشان‌دهنده همگرایی میان نهاد‌های نظارتی و اجرایی برای حفظ آرامش اقتصادی و تضمین سلامت کالا‌های اساسی در سطح شهرستان بود.