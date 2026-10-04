به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ رییس انجمن خرمای خوزستان از خسارت سنگین آتش‌سوزی‌ها به نخلستان‌ها و از بین رفتن ۲۵ هزار اصله نخل طی یکسال گذشته خبر داد.

ماجد مطوریان با اشاره به خسارت‌های سنگین واردشده به نخلستان‌های استان، خواستار توجه ویژه مسئولان به این حوزه راهبردی شد.

مطوریان با اشاره به خسارات وارده به نخلستان‌های استان، اظهار کرد: سال گذشته در پی آتش‌سوزی‌های متعدد در نخلستان‌های استان، ۲۵ هزار اصله نخل خرما از بین رفت که این موضوع خسارت سنگینی به کشاورزان و صنعت خرمای منطقه وارد کرده است.

وی افزود: تأمین حقابه نخلستان‌ها، ارائه تسهیلات برای به‌روزرسانی نخلستان‌ها و باغات کشاورزی و رفع مشکلات زیرساختی، از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مطالبات کشاورزان خوزستانی است.

رئیس انجمن خرمای خوزستان با اشاره به اهمیت صادرات خرما و جایگاه خوزستان در تولید این محصول، گفت: بدون تأمین پایدار آب و حمایت مالی از کشاورزان، نه تنها توسعه صادرات ممکن نیست، بلکه حفظ نخلستان‌های موجود نیز با خطر جدی مواجه است.

مطوریان با تأکید بر ضرورت حمایت از کشاورزان، خواستار توجه ویژه مسئولان به نخلستان‌های استان، جبران خسارت آتش‌سوزی‌ها و تسریع در پرداخت تسهیلات حمایتی به کشاورزان شد.