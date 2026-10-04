به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شهروندان می‌توانند به‌صورت غیرحضوری از سامانه شهرزاد، با ثبت کد #۱۸۰۰*۱۳۷* و بعد از احراز هویت شهروند، اعلام سرپرست، تعداد اعضای خانوار، ثبت آدرس محل سکونت، نزدیک‌ترین میدان تره‌بار را انتخاب و با مشاهده سهمیه خانوار و انتخاب اقلام، روش تحویل را نیز به‌صورت پیک یا حضوری انتخاب کنند.

شهروندان می‌توانند با پرداخت از طریق کالابرگ، کیف پول، درگاه بانکی و یا ترکیبی از آنها، فاکتور خود را دریافت و ثبت سفارش کنند و کالا را در منزل یا میدان دریافت کنند.

مردم همچنین می‌توانند به‌صورت حضوری با مراجعه به میادین میوه و تره‌بار، راهنمایی در باکس طرح مستقر در میدان را پیدا کرده و با ورود کد ملی سرپرست خانوار در دستگاه پوز و ارسال پیامک به شماره اول، نمایش سهمیه خانوار را دیده و اقلام و مقدار مورد نیاز خود را انتخاب و با پرداخت از طریق کالابرگ، موجودی کارت بانکی و یا ترکیبی از آنها، کالا را در همان محل تحویل بگیرند.

هر خرید، چه از شهرزاد و چه از میادین، بلافاصله از سهمیه خانوار کسر می‌شود.