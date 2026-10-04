رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: محدودیت دسترسی به مواد ناریه، افزایش هزینه سوخت و برق و دشواری ایفای تعهدات ارزی، سه محور اصلی چالش‌های مطرح‌شده از سوی فعالان صنعت سرب و روی است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما از اتاق ایران؛ آقای حسن حسینقلی با اشاره به اینکه محدودیت در تأمین گاز و برق، هزینه تولید واحد‌های صنعتی را افزایش داده است، افزود: در شرایطی که دسترسی به گاز محدود است، برخی واحد‌ها ناچار به استفاده از سوخت جایگزین هستند و افزایش قیمت این سوخت، هزینه تولید برق و در نهایت هزینه تمام‌شده محصولات را افزایش می‌دهد.

به گفته رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران، محدودیت انرژی موجب شده بخشی از ظرفیت واحد‌های صنعتی فعال نباشد و استمرار این وضعیت می‌تواند بر توان تولید و صادرات اثرگذار باشد.

وی با اشاره به اینکه بخشی از واحد‌های صادرات‌محور به دلیل محدودیت‌های تولید و تجارت خارجی، امکان فعالیت و صادرات در سطح گذشته را ندارند، ادامه داد: انتظار می‌رود در نحوه اجرای تعهدات ارزی، شرایط واقعی این واحد‌ها در نظر گرفته شود.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران افزود: برای تداوم فعالیت این صنعت، باید چالش‌های مرتبط با زنجیره تولید و صادرات از تامین مواد اولیه، انرژی و تعهدات صادراتی به طور همزمان در نظر گرفته شود.