مدیرکل تامین اجتماعی گیلان از معافیت بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ کارگاه در استان از پرداخت سهم حق بیمه کارفرما به مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان در هر ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ کیوان مرتضوی گفت: کارفرمایان بیش از ۱۱ هزار و ۵۰۰ واحد کارگاهی مشمول معافیت در گیلان با استفاده از کمک‌های دولت از پرداخت سهم ۲۰ درصدی بیمه خود معاف هستند.

وی با بیان اینکه این کارفرمایان برای بیش از ۳۶ هزار نیروی بیمه شده خود، ۱۰ درصد از مجموع حق بیمه ۳۰ درصدی را پرداخت می‌کنند، افزود: با احتساب میانگین دستمزد مشمول کسر حق بیمه شاغلان این کارگاه ها، کارفرمایان گیلانی امسال ماهانه بیش از ۲۱۰ میلیارد تومان و در سال بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی معاف شده‌اند.