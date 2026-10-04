استاندار، با تأکید بر اصل «پیشگیری» در مدیریت بحران، خواستار آمادگی حداکثری تمامی فرمانداران، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با چالش‌های احتمالی ناشی از فصل سرما، مدیریت مصرف سوخت در مناطق کوهستانی و کنترل روان‌آب‌ها شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، محمد نوذری، در جلسه ستاد مدیریت و پیشگیری بحران استان، با اشاره به پیش‌بینی‌های اقلیمی و احتمال وقوع بارش‌های قابل‌توجه، بر ضرورت تدبیر از هم‌اکنون برای جلوگیری از هرگونه بروز مشکل در میان مردم تأکید کرد.

وی با تمرکز بر چالش‌های فصل سرما، بر ضرورت تأمین سوخت جایگزین و ذخیره‌سازی مناسب در نقاط مختلف استان، به‌ویژه مناطق کوهستانی و روستایی تأکید کرد.

استاندار با بیان اینکه مدیریت مصرف در این فصل از اهمیت بالایی برخوردار است، افزود: باید از همین امروز برای جلوگیری از بروز هرگونه نقص در تأمین انرژی و کاهش مشکلات احتمالی در مسیر مصرف، تدابیر لازم را اتخاذ کرد تا اجازه ندهیم مردم با نارضایتی مواجه شوند.

نوذری همچنین خواستار آمادگی کامل کمیته انرژی استان، شهرک‌های صنعتی و فرمانداران برای مدیریت لجستیکی سوخت شد.

آمادگی برای مدیریت روان‌آب‌ها و مقابله با سیلاب

وی در ادامه با اشاره به پدیده‌های جوی و تأثیر احتمالی آنها بر سطح رودخانه‌ها، بر ضرورت شناسایی نقاط پرخطر و مسیر‌های عبور روان‌آب‌ها تأکید کرد.

استاندار با اشاره به لزوم لایروبی رودخانه‌ها و پل‌ها، فرمانداران را مسئول مستقیم پیگیری و رفع معضلات مربوط به مسیر‌های سیلابی دانست و گفت:شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید پیش از وقوع بارش‌ها، اقدامات پیشگیرانه را در محدوده شهری و روستایی انجام دهند تا با مدیریت صحیح روان‌آب‌ها، از بروز خسارت جلوگیری شود.

تأکید بر اصل پیشگیری و همکاری دستگاه‌ها

محمد نوذری همچنین با اشاره به پیش‌بینی‌های مربوط به پدیده «ال‌نینو»، بر این نکته تأکید کرد که در مدیریت بحران، اساس کار بر پایه «پیشگیری» استوار است.

وی در ادامه تصریح کرد:در زمان بروز بحران، بحث شرح‌وظیفه معنایی ندارد و تمامی دستگاه‌ها باید با تمام امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی خود در کنار هم باشند تا از وقوع حوادث غیرمنتظره جلوگیری شود.

استاندار قزوین همچنین خاطرنشان کرد که بارش‌های پیش‌رو، فرصت مناسبی برای افزایش ذخایر سدها، به‌ویژه سد «نهب» و «بالاخلو» فراهم خواهد کرد، مشروط بر اینکه مدیریت صحیح منابع آب و روان‌آب‌ها از همین لحظه آغاز شود.