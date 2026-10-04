نخستین هنرستان جوار معدنی شهرستان بافق با هدف پیوند آموزش‌های فنی و مهارتی با نیاز‌های صنعت و تربیت نیروی متخصص، برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ راه‌اندازی و پذیرش هنرجو در آن آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در این هنرستان، در نخستین گام دو رشته معدنی و تعمیر خودرو‌های سنگین تجاری پیش‌بینی شده و حدود ۳۵ تا ۴۰ هنرجوی پایه دهم در شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش مشغول تحصیل می‌شوند.

مدیرعامل شرکت معادن سرب و روی کوشک بافق در مراسم افتتاح این هنرستان با اشاره به ضرورت تربیت نیروی انسانی مورد نیاز صنعت گفت: یکی از خلأ‌های اساسی در بخش معدن و صنعت، فاصله میان نیروی کار و بخش مهندسی و کمبود تکنسین‌های متخصص است و راه‌اندازی هنرستان جوار معدنی می‌تواند بخشی از این خلأ را برطرف کند.

علی‌آبادی افزود: ایده راه‌اندازی این هنرستان با همکاری آموزش و پرورش شهرستان شکل گرفت و هدف این است که با استفاده از ظرفیت‌های موجود و توان مهندسان و نیرو‌های متخصص، زمینه تربیت نیروی انسانی مورد نیاز معادن و صنایع فراهم شود.

مدیرعامل شرکت معادن سرب و روی کوشک بافق تأکید کرد: این طرح به صورت پایلوت آغاز شده تا در سال‌های آینده نقاط قوت و ضعف آن بررسی و برطرف شود و سایر معادن و واحد‌های صنعتی نیز برای تربیت نیروی مورد نیاز خود از این الگو استفاده کنند.

علی‌آبادی ابراز امیدواری کرد در سه تا چهار سال آینده، نخستین فارغ‌التحصیلان هنرستان مهندس رستگار وارد مجموعه معدنی شوند و بخشی از نیاز نیروی انسانی متخصص معدن را تأمین کنند.

وی همچنین از همکاری با آموزش و پرورش برای ارتقای برخی زیرساخت‌ها خبر داد و گفت: در حوزه تعمیر و بهبود تجهیزات، از جمله وسایل نقلیه آموزش و پرورش، اقداماتی انجام شده و این همکاری‌ها در راستای تقویت زیرساخت‌های هنرستان و آموزش‌های مهارتی ادامه خواهد داشت.

علی آبادی با اشاره به سابقه معدن سرب و روی کوشک بیان کرد: این معدن از قدیمی‌ترین معادن مدرن ایران است و فعالیت آن از دهه‌های گذشته تاکنون ادامه داشته و با توجه به ظرفیت‌های اکتشافی، امکان تداوم فعالیت آن تا ۱۰۰ سال آینده نیز وجود دارد.

رئیس آموزش و پرورش بافق نیز در این مراسم گفت: با تعامل میان مدیریت آموزش و پرورش و مدیرعامل شرکت معادن، نخستین هنرستان جوار صنعت شهرستان بافق برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ راه‌اندازی شد و با توجه به نیاز‌های صنعتی شهرستان، پذیرش هنرجو در آن آغاز شده است.

کرمی افزود: در نخستین سال فعالیت این هنرستان حدود ۳۵ تا ۴۰ هنرجوی پایه دهم در دو رشته معدنی و تعمیر خودرو‌های سنگین تجاری و در شاخه‌های فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش تحصیل می‌کنند.

وی هدف از راه‌اندازی هنرستان جوار صنعت را پیوند علم، مهارت و تجربه عنوان کرد و گفت: هنرجویان در کنار آموزش‌های تخصصی، با محیط واقعی صنعت، کارگاه‌ها، ابزار و تجهیزات و فرآیند‌های صنعتی آشنا می‌شوند تا آموزش‌های نظری را در فضای عملی تجربه کنند.

رئیس آموزش و پرورش بافق ابراز امیدواری کرد با مشارکت سایر معادن و دستگاه‌های اجرایی، این طرح در سال‌های آینده توسعه یابد و رشته‌های جدید متناسب با نیاز صنایع شهرستان به هنرستان افزوده شود تا زمینه استفاده از نیرو‌های متخصص و توانمند بومی در بخش صنعت فراهم شود.

فلاح فرماندار بافق نیز در این مراسم، راه‌اندازی نخستین هنرستان جوار صنعت شهرستان را اقدامی بزرگ و ماندگار در حوزه فرهنگی و آموزشی دانست و گفت: امیدواریم سایر معادن و شرکت‌ها نیز در راستای مسئولیت اجتماعی و باتوجه به نیاز‌های مجموعه‌شان، از این ایده الگوبرداری کنند و این حرکت در سایر حوزه‌های شهرستان توسعه یابد.

راه‌اندازی هنرستان جوار معدنی مهندس رستگار، با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص، پاسخ به نیاز‌های مهارتی صنایع و ایجاد ارتباط مستقیم میان آموزش و محیط واقعی کار، به عنوان الگویی برای توسعه آموزش‌های فنی و مهارتی در کنار معادن و صنایع شهرستان بافق دنبال می‌شود.