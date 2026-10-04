روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، اعلام کرد: نشست آموزشی سلامت با هدف ارتقای سواد سلامت و تقویت مشارکت مردم در پیشگیری از بیماری‌ها با حضور رابطان و معتمدین مسجد امام حسن (ع) در کیش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، اعلام کرد: در این نشست بر نقش ظرفیت‌های اجتماعی و مشارکت معتمدان محله‌ها در ارتقای سلامت جامعه تأکید شد و حاضران درباره راهکار‌های افزایش آگاهی خانواده‌ها و تقویت ارتباط آنان با خدمات سلامت گفت‌و‌گو کردند.

مرکز نفس و اهداف آن در این نشست معرفی و نقش رابطان و معتمدان مسجد در اطلاع‌رسانی، شناسایی ظرفیت‌های محلی و جلب مشارکت خانواده‌ها در بهره‌مندی از خدمات این مرکز بررسی شد.

آموزش‌هایی با محوریت خودمراقبتی، پیشگیری از سرطان و اصلاح سبک زندگی ارائه و با تشریح اهمیت توجه به عوامل خطر بیماری‌ها، بر ضرورت افزایش آگاهی نسبت به علائم هشداردهنده، مراجعه به‌موقع و نقش تشخیص زودهنگام در پیشگیری و کنترل بیماری‌ها تأکید شد.