

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فدراسیون کشتی در پی عملکرد درخشان و غرورآفرین ملی پوشان کشتی کشورمان در بازی‌های آسیایی ژاپن با هدف حمایت ویژه از قهرمانان ملی، تصمیم به افزایش پاداش مدال آوران گرفت. این پاداش‌ها که برای نخستین بار در تاریخ کشتی از محل درآمد‌های اختصاصی فدراسیون پرداخت میشود، به شرح زیر تعیین شده است:

مدال طلا: ۳ میلیارد تومان

مدال برنز ۳۰۰ میلیون تومان

پیش از این جایزه طلا ۲ میلیارد نقره ۳۰۰ میلیون و برنز ۱۰۰ میلیون تومان تعیین شده بود.

این مبالغ جدا از پاداش‌های وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک بوده و با هدف حمایت معیشتی و ایجاد انگیزه مضاعف برای ملی پوشان پرداخت می‌شود.