شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور بیانیه‌ای ضمن گرامیداشت سالروز شهادت سید هاشم صفی‌الدین و ادای احترام به مقام شامخ تمامی شهدای مقاومت، بر ادامه بیداری، ایستادگی و حمایت از ملت‌های مظلوم منطقه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن بیانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است:

شهادت در مکتب اسلام، پایان حیات مجاهد نیست؛ آغاز جاودانگی او و امتداد راهی است که با ایمان و ایثار گشوده شده است. تاریخ مقاومت، سرشار از مردانی است که در هنگامه طوفان‌ها، قامت به بلندای ایمان برافراشتند و با نثار جان خویش، عزت و آزادگی را معنا کردند؛ مردانی که رفتند تا پرچم حق بر زمین نماند و چراغ مقاومت در تاریکی ظلم و اشغال خاموش نشود.

سالروز شهادت سید هاشم صفی‌الدین، مجاهد نستوه و رئیس شورای اجرایی حزب‌الله لبنان، یادآور نام مردی است که عمر خویش را در مسیر مقاومت و دفاع از آرمان‌های مورد اعتقادش سپری کرد و سرانجام به کاروان شهدای این مسیر پیوست. شهادت او، برگ دیگری بر دفتر خونین جنایات رژیم صهیونیستی افزود؛ رژیمی که با تکیه بر ترور و تجاوز می‌کوشد اراده ملت‌های منطقه را درهم بشکند، غافل از آنکه اندیشه‌ای که با خون شهید آبیاری شده باشد، با ترور خاموش نمی‌شود.

شهید صفی‌الدین از نسلی بود که به دشمن آموخت میدان مقاومت، میدان عقب‌نشینی و تسلیم نیست. مقاومت با شهادت یک فرمانده متوقف نمی‌شود؛ بلکه خون شهید، عزم‌ها را استوارتر، صفوف را فشرده‌تر و پرچم مبارزه را برافراشته‌تر می‌کند. دشمن اگر گمان می‌کند با حذف چهره‌های مقاومت می‌تواند مسیر تاریخ را تغییر دهد، از یک حقیقت بزرگ غافل است؛ مکتب مقاومت به اشخاص محدود نیست؛ ریشه در ایمان، عزت، آزادی‌خواهی و اراده ملت‌هایی دارد که تسلیم زور و اشغالگری نخواهند شد.

امروز، خون شهدای مقاومت، پرده از چهره واقعی رژیم صهیونیستی و حامیان جنایات آن کنار زده است. جنایت، ترور و تجاوز، هرگز نمی‌تواند حقیقت را به حاشیه براند و فریاد مظلومیت ملت‌های منطقه را خاموش کند. قدرت حقیقی در منطق مقاومت، نه در سلاح و هیاهوی قدرت‌های استکباری، بلکه در ایمان انسان‌هایی است که برای دفاع از کرامت و آزادی، از جان خویش می‌گذرند.

بی‌تردید، نام و یاد سید هاشم صفی‌الدین در زمره نام‌های ماندگار مجاهدانی خواهد بود که شهادتشان، نه نقطه پایان، بلکه آغاز فصل تازه‌ای از بیداری و ایستادگی است. پیکر شهید بر زمین می‌آرامد، اما آرمان او در جان نسل‌ها به حرکت درمی‌آید؛ فرمانده می‌رود، اما پرچم بر زمین نمی‌ماند؛ و خون شهید، مسیر آینده را با جوهر سرخ خویش ترسیم می‌کند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن گرامیداشت سالروز شهادت سید هاشم صفی‌الدین و ادای احترام به مقام شامخ تمامی شهدای مقاومت، بر تداوم بیداری، ایستادگی و حمایت از ملت‌های مظلوم منطقه تأکید می‌نماید. بی‌تردید، راه شهیدان مقاومت با اراده‌ای استوار ادامه خواهد یافت و پرچمی که با خون پاک آنان برافراشته شده است، به فضل الهی هرگز بر زمین نخواهد افتاد.