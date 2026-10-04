فرماندار شهرستان رامسر : با هدف افزایش آمادگی واحد‌های خبازی و تضمین تداوم پخت و عرضه نان در شرایط اضطراری ۵۵ نانوایی رامسر به موتوربرق اضطراری مجهز شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،با هدف افزایش آمادگی واحد‌های خبازی و تضمین تداوم پخت و عرضه نان در شرایط اضطراری تاکنون ۵۵ دستگاه موتوربرق در اختیار نانوایی‌های شهرستان رامسر قرار گرفته است؛ اقدامی که با پوشش حدود ۵۲ درصدی، بیش از نیمی از نانوایی‌های فعال این شهرستان را در برابر اختلالات احتمالی برق، آماده‌تر می‌کند.

فرماندار شهرستان رامسر با اشاره به ضرورت اجرای برنامه‌های پدافند غیرعامل و حفظ تداوم خدمات ضروری اظهار کرد: تأمین تجهیزات برق اضطراری و سوخت جایگزین برای نانوایی‌های شهرستان با هدف تقویت زیرساخت‌های پشتیبان و فراهم کردن امکان ادامه فعالیت واحد‌های خبازی در شرایط خاص انجام شده است.

مسلم قبادیان افزود: تاکنون در مجموع ۵۵ فقره تسهیلات در این حوزه پرداخت شده و با تأمین این تجهیزات، زمینه آمادگی بیشتر نانوایی‌ها برای ادامه فعالیت و ارائه خدمت در شرایط اضطراری فراهم شده است.

فرماندار رامسر تأکید کرد: پیش‌بینی تمهیدات لازم برای تأمین برق اضطراری و سوخت جایگزین نانوایی‌ها، اقدامی مؤثر در افزایش تاب‌آوری شهرستان و جلوگیری از وقفه در فرآیند پخت و عرضه نان است و با تقویت این زیرساخت‌ها، واحد‌های خبازی آمادگی بیشتری برای تداوم خدمت‌رسانی به مردم در شرایط اضطرار خواهند داشت.

شایان ذکر است، در حال حاضر ۱۰۵ واحد نانوایی در شهرستان رامسر فعال هستند که با تجهیز ۵۵ واحد به موتوربرق، بیش از نیمی از شبکه خبازی این شهرستان از امکان تأمین برق اضطراری برخوردار شده‌اند؛ روندی که در راستای تقویت آمادگی واحد‌های خبازی و حفظ استمرار تولید و عرضه نان در شرایط خاص دنبال می‌شود.