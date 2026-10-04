معاون درمان دانشکده علوم پزشکی شوشتر با اشاره به شرایط هوای پاییزی، بر ضرورت مراقبت بیشتر گروه‌های در معرض خطر بیماری‌های تنفسی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر میثم ممبینی با توصیه به شهروندان، به‌ویژه افراد مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای و تنفسی، سالمندان و کودکان، اظهار کرد: این افراد در روز‌هایی که شرایط هوا نامطلوب است، تا حد امکان از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

وی افزود: فعالیت و حضور طولانی‌مدت در فضای باز، به‌ویژه برای افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی، می‌تواند موجب تشدید علائم و بروز مشکلات تنفسی شود؛ بنابراین توصیه می‌شود این افراد فعالیت‌های غیرضروری خارج از منزل را به حداقل برسانند.

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی شوشتر همچنین بر ضرورت رعایت توصیه‌های بهداشتی، استفاده منظم از دارو‌های تجویزشده توسط پزشک و توجه به علائم بیماری تأکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت بروز علائمی مانند تنگی نفس، سرفه شدید یا مداوم، خس‌خس سینه، درد یا احساس فشار در قفسه سینه و تشدید علائم بیماری‌های زمینه‌ای، افراد باید در اسرع وقت برای دریافت خدمات پزشکی به مراکز درمانی مراجعه کنند.

دکتر میثم ممبینی از شهروندان خواست با توجه به شرایط جوی، توصیه‌های بهداشتی را جدی گرفته و با مراقبت بیشتر از سلامت خود و اعضای خانواده، به‌ویژه گروه‌های حساس، از بروز عوارض احتمالی پیشگیری کنند.