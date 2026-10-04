در راستای رعایت عدالت فضاهای آموزشی و نهضت مدرسه سازی در شهرستان اردبیل، مدرسه ۲ کلاسه روستای شریف‌بیگلو و مدرسه یک‌کلاسه روستای داشلوجه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرزاد قلندری فرماندار اردبیل در آیین افتتاح مدارس روستا‌های «داشلوجه» و «شریف‌بیگلو»از اجرای حدود ۳ هزار میلیارد تومان پروژه مدرسه‌سازی با مشارکت دولت، خیرین و بخش خصوصی در سطح این شهرستان خبر داد و گفت: تحقق عدالت آموزشی و برخورداری تمامی دانش‌آموزان از فضا‌های استاندارد، اولویت اساسی دولت در منطقه است وهیچ دانش آموزی نباید به خاطر کمبود امکانات از تحصیل باز بماند ودراین راستا اهتمام جدی وجود ودارد

فرزاد قلندری اظهار کرد: بر اساس تاکیدات رئیس‌جمهور، دولت چهاردهم و پیگیری‌های وحمایت استاندار اردبیل، نهضت مدرسه‌سازی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی با جدیت تمام در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به حجم گسترده طرح‌های در دست اجرا افزود: هم‌اکنون پروژه‌های آموزشی متعددی با اعتباری بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان به همت دولت، خیرین نیک‌اندیش، بانک‌ها در قالب مسئولیت اجتماعی و مشارکت بخش خصوصی در شهرستان اردبیل در حال اجراست تا گامی اساسی در جهت رساندن سرانه فضا‌های آموزشی به استاندارد‌های مطلوب برداشته شود.

فرماندار اردبیل برقراری عدالت آموزشی را رسالت اصلی دستگاه‌های متولی دانست و تصریح کرد: هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل کمبود امکانات یا دوری مسافت از تحصیل بازبماند؛ بر این اساس، دسترسی دانش‌آموزان مناطق روستایی و کم‌برخوردار به امکانات باکیفیت و استاندارد، از اولویت‌های تغییرناپذیر مدیریت شهرستان است.

قلندری ضمن قدردانی از اهتمام اداره‌کل نوسازی مدارس، آموزش و پرورش، بنیاد برکت، معلمان، اهالی روستا‌ها و خیرین نیکوکار خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان آینده‌سازان ایران اسلامی هستند و همراهی و مشارکت خانواده‌ها در کنار حمایت‌های دولتی، ضامن موفقیت تحصیلی فرزندان خواهد بود. وی همچنین از خیرین مدرسه‌ساز، بانک‌ها و فعالان بخش خصوصی خواست تا رسیدن به نقطه مطلوب، همچنان پیشگام توسعه فضا‌های آموزشی باشند.

در این آیین، مدرسه یک‌کلاسه روستای «داشلوجه» با سرمایه‌گذاری ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان (۲۵ میلیارد ریال) و مدرسه دوکلاسه روستای «شریف‌بیگلو» با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان احداث، تجهیز و تحویل دانش‌آموزان این روستا‌ها شد.