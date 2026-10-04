برگزاری جشن عاطفه ها در کاشان، ورنامخواست لنجان، فریدونشهر ، گلپایگان ، شاهین شهر و برخوار را در این بسته خبری بخوانید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ میزان کمک‌های مردم کاشان در جشن عاطفه‌های امسال در مقایسه با سال گذشته حدود دو برابر شد است.

محسن حمیدی رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کاشان گفت: امسال مردم کاشان دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان از طریق جشن عاطفه‌ها به دانش آموزان نیازمند کمک کرده‌اند.

نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان نیز گفت: جشن عاطفه‌ها فرصتی است تا دانش آموزانی که در خانواده‌های محروم و ضعیف به لحاظ اقتصادی زندگی می‌کنند نیز بتوانند امکان تحصیل داشته باشند.

حجت السلام والمسلمین حسینی افزود: جشن عاطفه‌ها فرصتی ارزشمند برای تقویت روحیه همدلی و کمک به هم‌کلاسی‌های نیازمند است و مشارکت دانش‌آموزان در این حرکت خیرخواهانه، جلوه‌ای از فرهنگ ایثار و همدلی در جامعه اسلامی به شمار می‌رود.

جشن عاطفه‌ها امروز در تمامی مدارس کاشان آغاز و مراسم نمادین آن در دبیرستان خیر عصار کاشانی با حضور، نماینده ولی‌فقیه در منطقه، رئیس آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان برگزار شد.

زنگ عاطفه‌ها در مدرسه امام سجاد ورنامخواست نواخته شد.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان لنجان گفت: بیش از ۲ هزار دانش‌آموز و دانشجوی نیازمند تحت حمایت کمیته امداد زرین شهر قرار دارند.

احمدرضا مرادی افزود: رویداد ملی جشن عاطفه‌ها با شعار آینده‌ساز باشیم و با هدف جمع‌آوری کمک‌های دانش‌آموزان برای همنوعان نیازمند تحت پوشش کمیته امداد برگزار شد.

زنگ عاطفه‌ها در مدارس شهرستان فریدونشهر نواخته شد.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) فریدونشهر گفت:کمک‌های جمع آوری شده در هرآموزشگاه در جشن عاطفه‌ها بین دانش آموزان نیازمند همان آموزشگاه توزیع می‌شود.

امیر غفاری افزود: پارسال بیش از۶ میلیاردو ۸۰۰ میلیون ریال از محل برگزاری جشن عاطفه‌ها در مدارس، میادین، پایگاه‌های مقاومت بسیج، نمازجمعه و مراکز نیکوکاری شهرستان فریدونشهر جمع آوری و بین دانش آموزان نیازمند توزیع شد.

در مراسمی با حضور مسئولان جشن عاطفه‌ها در دبستان دخترانه بانو اختری گلپایگان برگزار شد.

در این مراسم دانش آموزان معلمان و مسئولان حاضر در مراسم هدایای نقدی خود را برای کمک به دانش آموزان نیازمند در صندوق ریختند.

همزمان با سراسر کشور جشن عاطفه‌ها با همکاری کمیته امداد امام خمینی شاهین شهر در مدرسه شهید انصاری برگزار شد.

حسین اقدامی رئیس کمیته امداد امام خمینی شاهین شهر و میمه گفت: پارسال به ۱۵۰۰ نفر دانش آموز زیر پوشش کمیته شاهین شهر نوشت افزار اهدا شد .

در آیینی زنگ عاطفه‌ها با هدف ترویج فرهنگ نوع‌دوستی، احسان و کمک به دانش‌آموزان نیازمند در مدارس شهرستان برخوار نواخته شد.

رسول رحمتی رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان برخوار بر اهمیت مشارکت دانش‌آموزان و خانواده‌ها در فعالیت‌های خیرخواهانه و کمک به دانش‌آموزان نیازمند تأکید کرد و گفت: مردم نیکوکار شهرستان با مشارکت در این پویش، زمینه تأمین بخشی از نیاز‌های تحصیلی دانش‌آموزان تحت حمایت را فراهم می‌کنند.