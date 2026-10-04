پس از افتتاح جشنواره سینمای ایران در مسکو و کازان، جشنواره سینمای ایران در شهر آستراخان با نمایش فیلم «موسی کلیم‌الله» و حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در میان مخاطبان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جشنواره سینمای ایران در روسیه، پس از برگزاری مراسم افتتاحیه در شهرهای مسکو و کازان، اکنون در شهر آستراخان نیز با استقبال پرشور مردم این منطقه آغاز شد.

در مراسم افتتاحیه این جشنواره در آستراخان، کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران، با حضور در میان مخاطبان، ضمن ابراز خرسندی از استقبال گسترده مردم این شهر، به تماشای فیلم سینمایی «موسی کلیم‌الله» نشست.

سفیر ایران در افتتاح این جشنواره گفت: این استقبال نشان‌دهنده پیوند عمیق فرهنگی میان دو ملت است. فیلم سینمایی «موسی کلیم‌الله» که در این جشنواره به نمایش درآمد، محصول «سیما فیلم» است. این اثر که پیش از این در جشنواره بین‌المللی فیلم فجر نیز به نمایش درآمده بود، با حضور پرجمعیت مخاطبان در آستراخان، دریچه‌ای نو برای آشنایی بیشتر مردم روسیه با سینمای معاصر ایران گشود.

این جشنواره در راستای تداوم برنامه‌های هفته فرهنگی ایران در روسیه و با هدف معرفی توانمندی‌های هنری و سینمایی این کشور در حال برگزاری است.