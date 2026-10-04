پناه، فاطمه، زهرا، ماهلین و دلوین نخستین اسامی دختران و امیرعلی، علی، حسین، امیرحسین و ماهان بیشترین نام‌های انتخاب شده والدین یزدی برای نوزادان پسر خود بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام سازمان ثبت احوال استان یزد، در سالنامه‌ی آماری مرکز رصد جمعیت ثبت احوال استان یزد منتشر شد: پناه، فاطمه، زهرا، ماهلین و دلوین نخستین اسامی دختران و امیرعلی، علی، حسین، امیرحسین و ماهان بیشترین نام‌های انتخاب شده والدین یزدی برای نوزادان پسر خود بوده است.



مرکز رصد جمعیت ثبت احوال استان یزد همچنین فراوانی نام‌های پرانتخاب استان به تفکیک شهرستان‌ها را نیز منتشر کرد.

در فهرست دختران، هم نام‌های سنتی و مذهبی و هم نام‌های جدیدتر و امروزی حضور پررنگی دارند؛ در حالی که در فهرست پسران، سهم نام‌های مذهبی و سنتی همچنان بسیار قابل توجه است.



در انتخاب نام دختر در یزد، حرکت از نام‌های صرفاً سنتی به سمت ترکیبی از هویت فرهنگی و سلیقه مدرن مشاهده می‌شود.



حضور نام‌هایی مانند ماهان، کیان، شاهان، آراد و مهدیار در فهرست ۱۰ نام اول پسران، نشان می‌دهد که در کنار نام‌های مذهبی، نام‌های با ریشه یا فضای فرهنگی ایرانی و نام‌های جدیدتر نیز مورد توجه خانواده‌ها قرار دارند.