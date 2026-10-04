به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس اداره تربیت کودک استان قم از برگزاری جشن غنچه‌ها در سطح استان خبر داد و اعلام کرد که بیش از ۶ هزار کودک در مقطع پیش‌دبستانی دوم، آموزش‌های متناسب با سن و نیاز‌های خود را در ۳۰۰ کودکستان مجوزدار استان دریافت می‌کنند.

مریم مدنی، گفت: هدف اصلی از فعالیت در این مقطع، پرورش مهارت‌های پایه و زیرساخت‌های شخصیتی کودکان است. تمرکز ما بر تقویت مهارت‌های فردی و اجتماعی نوآموزان در سال‌های نخست زندگی قرار دارد که می‌تواند زمینه‌ساز رشد و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی جامعه در آینده باشد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت این دوران در شکل‌گیری شخصیت کودکان، از خانواده‌هایی که هنوز برای ثبت‌نام فرزندان خود اقدام نکرده‌اند، خواست تا از فرصت‌های باقی‌مانده استفاده کنند و کودکانشان را در مراکز مجاز و تحت نظارت، در چرخه آموزش قرار دهند