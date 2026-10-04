به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، طرح توسعه واحد تولید محصولات لوله‌های خون گیری آزمایشگاهی با حضور محمد دهقان معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان‌غربی در ارومیه به بهره برداری رسید.

مدیرکل صمت آذربایجان غربی در حاشیه افتتاح طرح توسعه این واحد تولیدی گفت: این واحد ۷ نوع لوله آزمایشگاهی و خون گیری با ظرفیت سالانه ۲۰ میلیون عدد تولید کرده و به شبکه بهداشت و درمان استان و سایر استان‌ها تزریق می‌شود.

سخاوت خیرخواه با بیان این که این واحد تولیدی در طرح توسعه خود نمونه جدیدی از لوله‌های خون گیری آزمایشگاهی را تولید می‌کند افزود: برای طرح توسعه این واحد بیش از ۵۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده که توانسته است برای ۳۳ نفر شغل ایجاد کند.

او ادامه داد: اگر بانک‌های عامل همکاری تسهیلاتی و تامین منابع مالی مورد نیاز را داشته باشند این واحد ظرفیت افزایش مجدد تولید را دارد که هر ساعت ۲۰ هزار لوله آزمایشگاهی خون گیری را تولید کند.

مدیرکل صمت آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: یکی از مزیت‌های مهم این واحد تولیدی این است که ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز خود برای تولید را در کارگاه مکانیکی خود تولید می‌کند و نیازی به خارج از کارگاه ندارد.

حسن تنهایی مدیرعامل واحد تولیدی نیز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما تولید لوله‌های آزمایشگاهی خون گیری را تنها یکی از محصولات تولیدی این واحد دانست و گفت: در این واحد تولیدی، تجهیزات آزمایشگاهی ماندگار مثل دستگاه‌های سانتریفیوژ برای آزمایشگاهی صنایع غذایی و بیمارستانی تولید می‌شود.