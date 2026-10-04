به همت خیران؛
آغاز عملیات اجرایی مرکز جامع خدمات سلامت روستای طولیان
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: عملیات اجرایی مرکز جامع خدمات سلامت روستای طولیان با اعتبار اولیه ۱۴ میلیارد تومان آغاز شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در سفر یکروزه خود به شهرستان کهگیلویه، ضمن بررسی روند اجرای طرحهای حوزه بهداشت و درمان، از ظرفیت خیرین سلامت برای توسعه زیرساختهای این حوزه استفاده کرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به آغاز عملیات اجرایی مرکز جامع خدمات سلامت طولیان گفت: خیران سلامت بر اساس نیازسنجی دانشگاه علوم پزشکی در کنار مجموعه بهداشت و درمان قرار گرفتهاند و خدمات مورد نیاز مردم را در نقاط مختلف حمایت میکنند.
رقیه پناهی افزود: در یک سال اخیر خیرین سلامت اقدامات و دستاوردهای بزرگی داشتهاند که از جمله آنها میتوان به ایجاد مرکز شیمیدرمانی در محوطه بیمارستان دهدشت، خرید آمبولانس با حمایت بانک گردشگری و همچنین تأمین تجهیزات با حمایت بانک قرضالحسنه مهر اشاره کرد.
وی مهمترین نیاز فعلی حوزه سلامت شهرستان کهگیلویه را تأمین آمبولانس عنوان کرد و ادامه داد: بر اساس سطحبندی وزارت بهداشت، باید استانداردهای لازم در حوزه تجهیزات و ناوگان اورژانس رعایت شود و در شرایط کنونی یکی از نیازهای اصلی استان و بهویژه شهرستان کهگیلویه، تأمین آمبولانس است.
پناهی با بیان اینکه تأمین پنج تا ۱۰ دستگاه آمبولانس میتواند تحول قابل توجهی در حوزه خدمترسانی ایجاد کند، اضافه کرد: وزارت بهداشت آمادگی دارد ۵۰ درصد هزینه تأمین آمبولانسها را پرداخت کند و در صورت ورود خیران برای تأمین ۵۰ درصد باقیمانده، میتوان خدمات ارزشمندی به مردم شهرستان کهگیلویه ارائه کرد.
وی از خیران خواست تا اطلاع ثانوی، تمرکز حمایتهای خود را بر تأمین آمبولانس برای حوزه کهگیلویه قرار دهند تا پس از انجام نیازسنجیهای بعدی، اولویتهای جدید اعلام شود.
رزمخواه، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه هم گفت: مرکز جامع خدمات سلامت طولیان جمعیتی بالغ بر پنج هزار و ۴۰۰ نفر را تحت پوشش قرار خواهد داد.
رزمخواه افزود: این محدوده دارای پنج خانه بهداشت است و یک مرکز خدمات سلامت نیز در نوبت صبح فعالیت دارد که با احداث مرکز جدید، ظرفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به مردم منطقه افزایش خواهد یافت.
وی زیربنای این طرح را ۴۰۰ مترمربع اعلام کرد و ادامه داد: برآورد اولیه اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح ۱۴ میلیارد تومان است و امیدواریم با سرعت گرفتن عملیات اجرایی، در ماههای آینده شاهد تکمیل و بهرهبرداری از این مرکز باشیم.
رزمخواه احداث مرکز جامع خدمات سلامت طولیان را اقدامی ماندگار برای مردم منطقه دانست و ابراز امیدواری کرد با تکمیل و تجهیز آن، دسترسی جمعیت تحت پوشش به خدمات بهداشتی و درمانی مطلوبتر شود.
حجتالاسلام جلیلپور، خیر مرکز جامع خدمات سلامت روستای طولیان گفت: بانی این طرح، انجمن خیریه حامی آلمان است و اجرای طرح نیز بر عهده جوانان عاشورایی روستای طولیان قرار دارد و تلاش میشود ساختمان در سریعترین زمان ممکن آماده، تجهیز و وارد مدار خدمترسانی شود.
حجتالاسلام علی وحدانیفر، امام جمعه دهدشت نیز در این آیین با تأکید بر ضرورت اولویتبندی طرحهای عمرانی و خدماتی گفت: در شرایطی که برخی طرح ها در استان با هزینههای فراوان در حال اجرا است، باید توجه بیشتری به طرحهایی شود که ضرورت و نیاز بیشتری برای مردم دارند.
حجتالاسلام وحدانیفر، بهداشت و درمان را از مهمترین نیازهای جامعه دانست و افزود: هر میزان در حوزه بهداشت و درمان هزینه شود، در حقیقت سرمایهگذاری برای سلامت جامعه است؛ چراکه سلامت تنها یک مسئله شخصی نیست، بلکه یک موضوع عمومی و اجتماعی است.