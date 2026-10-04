رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به آغاز عملیات اجرایی مرکز جامع خدمات سلامت طولیان گفت: خیران سلامت بر اساس نیازسنجی دانشگاه علوم پزشکی در کنار مجموعه بهداشت و درمان قرار گرفته‌اند و خدمات مورد نیاز مردم را در نقاط مختلف حمایت می‌کنند.

رقیه پناهی افزود: در یک سال اخیر خیرین سلامت اقدامات و دستاورد‌های بزرگی داشته‌اند که از جمله آنها می‌توان به ایجاد مرکز شیمی‌درمانی در محوطه بیمارستان دهدشت، خرید آمبولانس با حمایت بانک گردشگری و همچنین تأمین تجهیزات با حمایت بانک قرض‌الحسنه مهر اشاره کرد.

وی مهم‌ترین نیاز فعلی حوزه سلامت شهرستان کهگیلویه را تأمین آمبولانس عنوان کرد و ادامه داد: بر اساس سطح‌بندی وزارت بهداشت، باید استاندارد‌های لازم در حوزه تجهیزات و ناوگان اورژانس رعایت شود و در شرایط کنونی یکی از نیاز‌های اصلی استان و به‌ویژه شهرستان کهگیلویه، تأمین آمبولانس است.

پناهی با بیان اینکه تأمین پنج تا ۱۰ دستگاه آمبولانس می‌تواند تحول قابل توجهی در حوزه خدمت‌رسانی ایجاد کند، اضافه کرد: وزارت بهداشت آمادگی دارد ۵۰ درصد هزینه تأمین آمبولانس‌ها را پرداخت کند و در صورت ورود خیران برای تأمین ۵۰ درصد باقی‌مانده، می‌توان خدمات ارزشمندی به مردم شهرستان کهگیلویه ارائه کرد.