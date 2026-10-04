اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به خیزش گرد و غبار طی ساعاتی از امروز دوازدهم مهر هشدار سطح زرد صادر کرد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اطلاعیه هشدار سطح زرد اداره کل هواشناسی استان خوزستان آمده است : وزش باد متوسط گاهی نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای و احتمال برخاستن گردوغبار طی ساعاتی از بعد از ظهر در مناطق جنوب غربی، جنوبی، جنوب شرقی استان طی ظهر تا اواخر وقت روز دوشنبه پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت : بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده ضرایب بالای ناپایداری تا اواخر روز دوشنبه می‌باشد، لذا افزایش ابر، رگبارو رعد و برق و تندباد‌های لحظه‌ای بصورت نقطه‌ای مورد انتظار است.

محمد سبزه زاری افزود : همچنین وزش باد طی امروز و فردا در مناطق جنوبی، جنوب غربی و جنوب شرقی و بخش‌هایی از مرکز بصو رت متوسط تا نسبتا شدیدخواهد بود. روند تغییرات دما تا اواخر هفته بصورت افزایشی پیش بینی می‌شود. شمال خلیج فارس نیز از اواسط وقت امروز تا اواسط روز سه شنبه مواج است.

در شبانه روز گذشته امیدیه با دمای ۴۲ و دهدز (دزپارت) با دمای ۱۵.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز (فرودگاه) به بیشینه دمای ۳۹.۸ و کمینه دمای ۲۷.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.

بیشترین بارش ثبت شده در شبانه روز گذشته در سراک با ۴۵ میلیمتر بوده است.