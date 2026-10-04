هواپیمای پهن‌پیکر ایرباس ۳۳۰ هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما» پس از اجرای موفق عملیات میدانی تعویض موتور توسط متخصصان مهندسی و تعمیرات این شرکت در فرودگاه تبریز، سه‌شنبه ۱۴ مهر به چرخه عملیاتی بازمی‌گردد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هواپیمای ایرباس ۳۳۰ با شماره ثبت کشوری EP-IJD متعلق به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ در پی بروز اشکال فنی ناچار به فرود اضطراری در فرودگاه بین‌المللی تبریز شده بود، مراحل پایانی تست‌های فنی را برای بازگشت به خط پروازی سپری می‌کند.

عملیات میدانی تعویض موتور در خارج از پایگاه اصلی

بر اساس ارزیابی‌های اولیه متخصصان، لزوم تعویض موتور این هواپیمای پهن‌پیکر در دستور کار قرار گرفت. با توجه به زمین‌گیری پرنده در تبریز و حساسیت‌های فنی جابه‌جایی، تیم‌های واکنش سریع مهندسی و تعمیرات «هما» به همراه موتور جایگزین، ابزارآلات و ادوات تخصصی موردنیاز از پایگاه مرکزی تهران به فرودگاه تبریز اعزام شدند.

متخصصان پس از دمونتاژ موتور آسیب‌دیده، بازرسی‌های میکروسکوپی و متالورژی بر روی پایلون‌ها و بدنه، عملیات مونتاژ و نصب پیشرانه جدید را روی این پهن‌پیکر با موفقیت به پایان رساندند.

آغاز تست‌های پیش‌پرواز و تاریخ ورود به خط

اجرای عملیات پیچیده تعویض موتور هواپیمای پهن‌پیکر در فرودگاهی خارج از هاب اصلی آشیانه‌های تعمیراتی، مستلزم استانداردها و تجهیزات دقیق فنی است که با توان مهندسی داخلی به سرانجام رسید. هم‌اکنون تست‌های زمینی و آزمون‌های استاتیک موتور نصب‌شده در جریان است و طبق برنامه‌ریزی، با اخذ تأییدیه‌های ایمنی و صلاحیت پروازی از مراجع نظارتی، این ایرباس ۳۳۰ از روز سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵ پروازهای خود را در ناوگان فعال کشور آغاز خواهد کرد.