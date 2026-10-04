

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های تکواندو جایزه بزرگ فرانسه ۱۷ تا ۱۹ مهرماه در شهر پاریس برگزار می‌شود. در کنار هفت عضو تیم ملی تکواندو کشورمان که در این رقابت‌ها مبارزه خواهند کرد، دو داور بین المللی کشورمان نیز برای قضاوت در این پیکار‌ها راهی پاریس خواهند شد.

هومن صادق نیا و حسن حاتمی دو داور بین المللی کشورمان هستند که در این رقابت‌ها قضاوت خواهند کرد. این دو داور تحت نظارت کمیته داوران فدراسیون جهانی برای قضاوت در بازی‌های المپیک ۲۰۲۸ قرار دارند و برای قرار گرفتن در لیست نهایی باید در رویداد‌های که از سوی فدراسیون جهانی دعوت می‌شوند نیز قضاوت کنند.

ابوالفضل زندی، مهدی رزمیان، امیرسینا بختیاری، مهران برخورداری، آرین سلیمی، محمدحسین یزدانی و ناهید کیانی در این رقابت‌ها حضور خواهند داشت.

طبق برنامه جمعه ۱۷ مهرماه رزمیان، زندی، سلیمی و یزدانی، شنبه ۱۸ مهرماه ناهید کیانی و یکشنبه ۱۹ مهرماه برخورداری و بختیاری به دیدار حریفان خود می‌روند