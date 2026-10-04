به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهرگفت: شهرستان قائم‌شهر با برخورداری از ۸۰ هزار و ۴۴۹ رأس دام شامل گاو اصیل، دورگ و بومی، گاومیش، گوسفند و بز، یکی از شهرستان‌های مهم و فعال در حوزه دامپروری استان مازندران محسوب می‌شود.

معصومه صفری اوریمی با اشاره به فعالیت واحد‌های مختلف دامداری در این شهرستان افزود: در مجموع ۳۶۱ واحد دامداری صنعتی و کوچک روستایی در قائم‌شهر فعال هستند که نقش مهمی در تأمین بخشی از نیاز بازار به محصولات دامی و ایجاد اشتغال در مناطق شهری و روستایی دارند.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر تصریح کرد: از مجموع واحد‌های فعال دامداری شهرستان، ۳۵ واحد در بخش دامداری صنعتی فعالیت می‌کنند که شامل ۱۵ واحد گاوداری صنعتی با ظرفیت ۵۹۰ رأس، یک واحد گاوداری پرواری با ظرفیت ۱۰۰ رأس، ۹ واحد گوسفند داشتی با ظرفیت ۲ هزار و ۳۴۰ رأس و ۱۰ واحد گوسفند پرواری با ظرفیت ۲ هزار و ۲۹۰ رأس است.

صفری اوریمی ادامه داد: بخش قابل توجهی از فعالیت‌های دامپروری قائم‌شهر در قالب واحد‌های کوچک روستایی انجام می‌شود، به‌طوری‌که ۳۲۶ واحد دامداری کوچک روستایی در شهرستان فعال هستند.

وی افزود: این واحد‌ها شامل ۱۳۴ واحد پرورش گاو شیری با ظرفیت ۲ هزار و ۱۹۹ رأس، ۱۵ واحد پرورش گوساله پرواری با ظرفیت ۲۷۹ رأس، ۱۵۴ واحد پرورش گوسفند داشتی با ظرفیت ۱۱ هزار و ۸۵ رأس و ۲۳ واحد پرواربندی بره است.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر با بیان اینکه دامداری روستایی نقش مهمی در اقتصاد خانوار‌های روستایی دارد، خاطرنشان کرد: حمایت از واحد‌های دامپروری، ارائه خدمات فنی و کارشناسی، تأمین نهاده‌های مورد نیاز و توسعه روش‌های نوین پرورش دام از جمله اقدامات مؤثر در راستای افزایش بهره‌وری و پایداری تولید در این بخش است.

صفری اوریمی همچنین به ظرفیت صنایع مرتبط با تولید خوراک دام و طیور در شهرستان اشاره کرد و گفت: هشت کارخانه تولید خوراک دام و طیور دارای مجوز در قائم‌شهر فعالیت دارند که ظرفیت تولید سالانه آنها در بخش خوراک دام حدود ۳۵ هزار تن و در بخش خوراک طیور حدود ۲۰۹ هزار تن است.

وی اظهار داشت: فعالیت این واحد‌های تولیدی نقش مهمی در تأمین خوراک مورد نیاز دامداران و مرغداران شهرستان و منطقه دارد و می‌تواند زمینه دسترسی مناسب‌تر تولیدکنندگان به خوراک استاندارد و مورد نیاز واحد‌های پرورشی را فراهم کند.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر در پایان تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در حوزه دام و طیور، توسعه واحد‌های دامپروری، ارتقای بهره‌وری، استفاده از ظرفیت‌های علمی و فنی و حمایت از تولیدکنندگان می‌تواند زمینه افزایش تولیدات دامی و تقویت اقتصاد روستایی شهرستان را فراهم کند.